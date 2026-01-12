林瀚期順利過磅 明晚伊館撼日本新星 表示年齡讓他更珍惜比賽機會

首屆「香港職業拳擊新人王」壓軸主賽，香港不敗拳手林瀚期（阿期） 大戰日本青年冠軍佐佐木琉久(Ruku Sasaki) ，今日兩人順利完成過磅儀式。明晚將於伊利沙伯體育館爭奪OPBF東太平洋超次中量級銀腰帶。阿期表示年齡讓他更珍惜比賽，過去十多年將奉獻一切給拳擊，形容自己是「累積型」拳手。

現年30歲的本地拳手林瀚期接受訪問時，表示年齡讓他更珍惜比賽機會：「我知道自己年紀唔細啦，呢幾年有得打好打。」他透露備戰重點在於情緒調整：「我專注自己應該點打，多過因為佢改變我嘅打法。」

十餘年將一切奉獻給拳擊 無懼冷言冷語做自己

過去十多年將奉獻一切給拳擊，阿期表示無懼冷言冷語：「基本上付出了十幾年的時間，全部揼晒落打拳。期間好多冷言冷語啦，因為你唔係家境富裕，你又做埋呢啲嘢，大家會覺得你反叛。 但你唔應該評判我嘅生活方式。我鍾意我嘅事。我反而會覺得自己，可以將佢(冷言冷語)化為動力。 」

從18歲開始打拳的阿期形容自己是「累積型」拳手，過去十多年，將奉獻一切給拳擊 。他提到：「雖然我一開頭出嚟都打得幾好 。但後期發現只有拼勁係冇用，你冇力量、冇體能就唔得。近一兩年我專注於基本功，將技巧越做越好，因為好多嘢都係沉澱，累積返嚟。 」

對於香港拳壇，他寄語年輕後輩堅持夢想：「我打出一條路，大家見到有路行就要參與，個遊戲先會越來越大。」他期望後輩能追上自己，共同壯大本地拳擊。

記者、攝影：廖偉業