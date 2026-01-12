男花世界盃（巴黎站）｜FIE最新世界排名出爐 巴黎站摘個人賽銀牌的蔡俊彥進一步鞏固世界排名第一

香港男子花劍隊過去2天在巴黎世界盃打出驚喜，先是「世一」蔡俊彥（Ryan）在個人賽奪得銀牌，周日夥拍「193劍神」張家朗、師弟林浩朗及鄭鐵男合力奪走團體賽金牌，FIE（國際劍聯）周一早上派發2026年第一張世界排名成績表，一個月內連奪2項世界盃個人賽一金一銀的Ryan以246分穩站「世一」位置，爆冷在32強出局的家朗以102分位列第14位，至於團體賽的世界排名截止中午仍未有更新。

四位男花團體賽功臣（前排右三起) 林浩朗、蔡俊彥、張家朗、鄭鐵男，賽後跟香港花劍隊隊員及教練團合照。香港劍總圖

香港花劍主教練Greg拿起手機跟隊員及教練團拍下這個難忘時刻。香港劍總圖

Ryan在團體賽前一天的個人賽，率先奪得銀牌。香港劍總圖

一個月內連奪兩個世界盃一金一銀 「世一」頭銜實至名歸

由半年前的世界錦標賽為香港奪得歷史性金牌後，Ryan已開始升上世界排名第一兼獲「年終世一」榮銜，至11月在西班牙展開2025-2026年賽季的頭一站世界盃，他在首圈64強止步，但仍夠分保住「世一」排名，到上月的日本福岡站世界盃，他在個人賽過關斬將，勇奪個人劍擊生涯第一面世界盃金牌，只是一個月時間，他上周六在巴黎世界盃個人賽顯示「世一」兼應屆「世界冠軍」實力，8強曾以15:9擊敗巴黎奧運銀牌、意大利的Filippo Macchi，只是決賽對「美國一哥」陳海翔，港將以10:15稱臣，取得一面銀牌，進一步鞏固他的世界第一排名；一個月內連奪2站世界盃一金一銀，他賽後也在Ig上寫著「銀牌都dope啦！」（意指「超讚」）。

巴黎站世界盃，冠軍是香港隊、亞軍是美國隊（左）、季軍是日本隊（右）。香港劍總圖

相隔20個月 再奪世界盃團體賽稱王

休息一天，以Ryan及家朗為首，加入師弟林浩朗及鄭鐵男這個「全左手組合」的男子花劍隊由32強開始至8強連勝卡塔爾、波蘭及獨立國，到4強遇上巴黎奧運男團金牌的日本宿敵，對方的4位代表有3位是奧運金牌主力，牌面上港隊稍為輸蝕，但士氣旺盛的港隊爆冷以由頭帶到尾之下以45:32躋身決賽，這是港隊自2024年5月香港站世界盃團體賽歷史性封王後，相隔20個月再入決賽對「世二」美國隊，港隊在頭段曾大分落後4:10，後來小將林浩朗在第4節比賽面對巴黎奧運銅牌得主Nick Itkin，港將毫無懼色，打出一節8:1，令港隊反超美國20:16，雖然尾段曾落後一、兩分，但港隊頂住壓力，最終合力以45:38再次在世界盃團體賽封王，而日本隊在銅牌戰以45:29大勝東道主法國隊。

Ryan（左）在個人賽決賽中對美國一哥陳海翔（右）。香港劍總圖

蔡俊彥在團體賽一報個人賽敗仗之仇

值得一提，在團體賽決賽守尾門的Ryan對美國的陳海翔，這正是個人賽的復仇好機會，Ryan在這埋齋小節打出5:0，為巴黎站劃上完美句號，特別是2028年洛杉磯奧運會的達標年期將於今年底展開，港隊在2026年在團體賽開一個好頭，為爭奧運資格打好基礎，爭取越多分數越有利。

記者：徐嘉華