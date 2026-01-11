Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港網球公開賽｜意國雙雄維園逆轉勝俄國強檔 穆錫迪男雙首次封王謝港迷

更新時間：21:42 2026-01-11 HKT
發佈時間：21:42 2026-01-11 HKT

香港網球公開賽2026今日（11號）於維園網球場圓滿落幕，壓軸上演男子雙打決賽。意大利勁旅穆錫迪（Lorenzo Musetti）與蘇利高（Lorenzo Sonego）展現頑強鬥志，以總盤數2:1逆轉擊敗俄羅斯強檔卡真洛夫（Karen Khachanov）與盧比利夫（Andrey Rublev），奪得冠軍。

決賽過程峰迴路轉，首盤意大利組合迅速進入狀態，以6:4先拔頭籌。次盤俄羅斯組合強勢反撲，以6:2扳回一城。決勝盤「搶十」大戰，穆錫迪與蘇利高展現絕佳默契與抗壓能力，以懸殊比分10:1鎖定勝局，總盤數2:1稱霸維園。

意國雙雄賽後真情對話

賽後，剛在單打決賽失利的穆錫迪，與搭檔蘇利高一同分享奪冠喜悅。穆錫迪坦言：「我當然對單打結果感到失望，但保持昂揚鬥志很重要。能和朋友一起贏得職業生涯中的第一個（雙打）冠軍，我真的很高興。」他亦特別感謝香港球迷支持：「我在這裡真的感覺很受重視，很喜歡這座城市及大家給我的支持，希望明年還能回來。」搭檔蘇利高則力挺好友：「他是一位非常優秀的球員，為了打進決賽付出很多努力。他一定會贏得下一場在澳網的決賽，我希望如是。」

 

記者、攝影：廖偉業

