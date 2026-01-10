香港網球公開賽｜穆錫迪驚險躋身決賽 明天迎幸福的煩惱 「一日雙賽」盼爭兩冠

中銀香港網球公開賽2026今日展開男單準決賽，頭號種子、意大利好手穆錫迪上演韌力之戰，歷時2小時43分鐘，先輸一盤下以6:7（3:7）、7:5、6:4反勝上屆冠軍羅布列夫，躋身明日決賽。穆錫迪賽後直言，今日在關鍵分上處理更佳，成為致勝關鍵；同時他亦闖入明日進行的男雙決賽，形容一日兩戰冠軍屬職業生涯首次，「即幸運又有挑戰性」。

穆錫迪近況不俗，繼2022年後力追個人再一冠，今站表現亦帶動排名上升，已攀至ATP即時排名第5，並將會在周一鎖定躋身前五。他談到排名時表示：「很開心可以成為前五的球手，我覺得自己配得上這場勝利，希望可以衝擊更高的目標。」

回顧今仗，穆錫迪連續兩盤完成關鍵破發，最終以盤數2:1淘汰羅布列夫。他指：「羅布列夫打得很好，比賽強度很高，我已經拼盡全力。我的發球今日很穩定，失誤不多。我覺得我在一些關鍵分上發揮好過他，這是勝負關鍵。」

決勝盤戰至4:4，穆錫迪把握機會完成破發，領先至5:4。不過穆錫迪在自己的發球勝賽局一度以15:40落後，但依然頑強的追平比數，並沒有讓機會流走，將勝利收入囊中。穆錫迪表示：「那刻沒有想太多，只是保持專注。近三小時的比賽出現這種波動很常見，場面一度緊張，但我調整得不錯。」

值得一提的是，明日穆錫迪將會在下午3時30分率先進行男單決賽，在比賽結束僅僅相隔半小時後，將會與同胞蘇利高（Lorenzo Sonego）攜手出戰男雙決賽，劍指雙打錦標。

對於一日雙賽，甚至是兩場重要的冠軍賽。穆錫迪直言這是他第一次面對這種情況，對於這個「甜蜜的煩惱」，穆錫迪表示第一任務是恢復，盡量早點休息，爭取調整到最佳狀態：「明日要打兩場決賽，肯定會有挑戰性。但能夠擁有這樣的機會，亦會讓我覺得即幸運又榮幸。」

至於男單冠軍爭奪，這亦是穆錫迪自2022年以來再度衝擊ATP賽事錦標。他直言希望捧盃，但不會過分執著於結果：「我會以高強度及積極的態度去面對這類比賽，相信這樣自然會帶來冠軍。」

記者：楊功煜