香港網球公開賽｜頭號種子穆錫迪反勝上屆冠軍羅布列夫 躋身明日決賽

中銀香港網球公開賽2026今日下午率先進行一場男子單打準決賽，頭號種子穆錫迪硬撼上屆冠軍羅布列夫。穆錫迪在先失一盤的情況下，連續兩盤完成關鍵破發，最終歷時2小時43分鐘，以6:7（3:7）、7:5、6:4反勝上屆冠軍羅布列夫，晉身明日的決賽。

兩人開場即陷入激鬥，你來我往互相打破對手發球局一次，在第一盤就陷入「搶七」決勝。作為上屆冠軍的羅布列夫在搶七中率先把握機會，一度領先至5:1，最終羅布列夫在搶七中以7:3勝出，先下一盤。在關鍵的第二盤雙方依然難分難解，雙方互保發球局至5:5，直到穆錫迪在關鍵的第11局中打破沉悶，打破羅布列夫的發球局，並順勢以7:5扳回一盤。

到了關鍵的第三盤雙方依然互不相讓，互保發球局。但第5局出現驚險一幕。羅布列夫在接球跑動的過程中意外滑倒，現場一片驚呼。慢鏡頭顯示羅布列夫在滑倒的過程中不小心扭傷腳踝，所幸傷勢不重，他迅速調整後繼續作戰。

雖然羅布列夫突發傷病，但依然神勇，雙方戰至局分4:4後，穆錫迪再次把握機會，成功破發，局分以5:4取得領先。兩人今仗發球局把握穩健，關鍵時刻的破發成為勝負分水嶺，至此勝利天秤開始傾向於這位意大利球手。最終隨著羅布列夫回球失誤，穆錫迪以6:4勝出決勝盤，最終耗時2小時43分鐘，以6:7、7:5、6:4贏下這場艱難的勝利，晉身明日的男單決賽。

記者：楊功煜