NBA｜占士避戰背靠背當積三雙獨木難支 湖人作客91:107不敵馬刺跌落第4

NBA周三上演西岸前段班大戰，賽前第二的馬刺主場迎戰第三的湖人，然而今戰湖人在占士(LeBron James)輪休避戰背靠背賽事和里夫斯(Austin Reaves)還在養傷下，雖有當積(Luka Doncic)轟入38分10籃板和助攻的三雙數據，但仍獨木難支最終以91:107不敵馬刺。

基頓莊遜奇兵爆發 轟27分退湖人

上場湖人戰勝塘鵝一戰後，主帥雷迪克(JJ Redick)指41歲的占士每場比賽後都會腳痛，因此在面對背靠背行程上，占士能否上陣也需要臨場考慮，今戰作客馬刺賽前，球隊便宣佈占士因傷缺席，在多名主力缺席下當積獨擔大旗，上半場轟便轟入22分，但馬刺有從板凳出發的基頓莊遜(Keldon Johnson)亦不遑多讓，第二節單節獨得12分助馬刺上半場領先5分。下半場馬刺繼續多點開火持續拉開比數，雖有當積攻入16分，但也無力回天最終以馬刺以107:91擊退湖人坐穩西岸第2之位，而湖人則被金塊反超跌到第4名。

今場馬刺五人得分上雙，板凳出發的2人莊遜和雲班耶馬擔任板凳奇兵，莊遜上陣27分鐘高效轟入全隊最高的27分6籃板，而雲班耶馬(Victor Wembanyama)則攻入16分14籃板以及4阻攻，強勢守護馬刺禁區。而湖人在缺乏火力輸出點下，僅3人得分上雙除了當積轟38分外加10籃板10助攻的三雙數據外，也有拿華菲亞(Jake LaRavia)攻入16分7籃板。