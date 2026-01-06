Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜鷹隊當家楊格被傳尋求交易 楊格對離隊持「開放態度」 巫師將成為下家？

即時體育
更新時間：11:42 2026-01-06 HKT
發佈時間：11:42 2026-01-06 HKT

亞特蘭大鷹隊四屆全明星後衛楊格（Trae Young）據報正與其經紀團隊及球隊高層合作，商討交易事宜。這位鷹隊的當家球星，在為球隊效力8個賽季之後，將有可能離開亞特蘭大。

根據ESPN報導，楊格及其經紀團隊正在和鷹隊商討交易事宜。據悉，楊格的代表與鷹隊總經理過去一個星期已展開「積極且具建設性」的對話，尋求各方可接受的解決方案。

根據名記Marc Spears透露，楊格對轉投他隊持開放態度，並「非常樂意披上新戰袍」。另據Marc Stein消息，鷹隊據報曾與華盛頓巫師接觸，討論以楊格為核心的交易方案，談判方向包括圍繞麥高倫（CJ McCollum）等籌碼。不過目前各方仍未有定案。

多月前已埋下伏筆

由於鷹隊早前未有為這名27歲的當家球星提供續約方案，雙方近月一直就其未來保持溝通。楊格目前合約尚餘兩年，分別為4600萬美元和4900萬美元，並且下賽季合同中擁有球員選項。

戰績數據耐人尋味

楊格今季受腿部傷患困擾，迄今只出戰10場；在他缺陣的27仗，鷹隊錄得15勝13負，防守端更把對手場均得分壓低近10分；相反在他上陣的10戰，球隊僅得2勝8負。楊格季初曾右膝內側副韌帶（MCL）扭傷，其後持續受後遺痛症影響，近期更因右股四頭肌挫傷連續缺陣5場。

自2018年選秀加入鷹隊以來，楊格生涯場均貢獻25.2分、9.8助攻，四度入選全明星、一次入選年度最佳陣容，並成為隊史三分及助攻王，曾三度帶隊打入季後賽，2021年更殺入東岸決賽。惟隨着前鋒謝倫莊遜（Jalen Johnson）冒起，今季繳出24分、10.2籃板、8.5助攻的全面表現，加上自由身加盟的亞歷山大－獲加（Nickeil Alexander-Walker）打出生涯新高的場均20.7分，球隊或有意重塑核心架構。

