NBA｜當積拍占士尾段大爆發 湖人主場120:114逆轉擊退灰熊

湖人周日主場再度迎戰數日前才剛擊敗的灰熊，然而客隊比紫金軍更快進入狀態，大多數時間一直保持住領先，但湖人第4節有勒邦占士(Lebron James)和當積(Luka Doncic)迎來爆發，率球隊單節攻入37分，並成功以120:114逆轉擊敗灰熊，今季三次碰頭全勝。

當積轟36分占士末節大爆發 湖人120:114挫灰熊

今仗湖人在早段全隊除了當積外都未太有狀態，一直都被灰熊掌握進攻節奏，第2節湖人就以54:65落後11分結束上半場，到第三節湖人手感開始回暖，尤其是占士和拿華菲亞(Jake LaRaiva)雙雙開火，吹響反擊號角在第3節結束時將比數追成83:87僅落後4分，到末節占士和當積繼續火力全開雙雙得分10+，串連隊友攻勢之餘亦接連得分，成功反超後乘勝追擊，最終湖人以120:114擊退灰熊。

今戰湖人三點輸出致勝，有當積轟入36分之餘外加9籃板8助攻的準三雙表現，占士亦貢獻了26分7籃板10助攻，另外亦有拉華菲亞交出26分5籃板4助攻的表現。今仗灰熊莫蘭特(Ja Morant)再度因傷缺席但仍有6人得分上雙，謝倫韋士(Jaylen Wells)挺身而出攻入23分，可惜未能取得勝利。

湖人短休再戰灰熊 雷迪克直言喜歡這模式

湖人今戰相隔2日再於主場鬥灰熊，雷迪克(JJ Redick)也表示今仗勝利在於防守端上的調整，令灰熊的早期進攻受限，助球隊得以取得勝利，而被問到短時間內在主場2戰灰熊，雷迪克則表示：「其實我很喜歡這個安排。」他補充說：「我認為這可以某種程度上模仿了季後賽模式，尤其不需要主客來回，而是在同一座球場進行兩場比賽。上個賽季我們都遇過幾次類似情況，我覺得這對球隊很有幫助，是一個成長的好機會。即使贏了球，我們也知道還有很多地方可以做得更好，這正是最大的挑戰。」

