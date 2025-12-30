冰球｜25-26年度香港冰球錦標賽今日揭幕 冰總主席：為年輕球手實戰機會 同時為世錦賽做準備

2025至2026年度香港冰球錦標賽今日揭幕。中國香港冰球總會主席陳恩永出席開球禮，表示期望藉今次賽事提升本地承辦國際冰球賽事的水平，亦為即將在港上演的世界冰球錦標賽作預演。

今屆香港錦標賽新人雲集，邀得中華台北、菲律賓及泰國U18男、女子代表隊，與中國香港U18隊同場較量。開賽前舉行簡單而隆重的開球禮，主禮嘉賓包括港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、港協暨奧委會運動員委員會主席黃金寶，以及中國香港冰球總會主席陳恩永。

陳恩永受訪時指出，是次賽事會着眼於籌辦層面的磨合：「我們希望透過今次辦賽，對場地規格與技術要求作全面檢視，盡快理順流程。」他續稱，本地冰球U18球員潛力不俗：「總會會爭取為年輕球員創造更多國際實戰機會，進一步提升冰球水平。同時，亞太不少U18球員參與國際賽機會有限，我們盼藉主辦賽事，提升亞太區內年輕運動員對冰球的認知與參與度。」

香港於今年5月確取得2026年世界冰球錦標賽男子IIIB級、女子IIB級及男子U18 IIIA級三項賽事主辦權，將相隔11年再度承辦世錦賽，賽事暫定於2026年3至4月在港舉行。陳恩永表示，期望世錦賽可進一步擴大冰球在本地的關注度，並以持續舉辦國際賽為契機，建立專業而可複製的賽事營運體系：「香港具備舉辦國際賽的條件與優勢，完善的營運方案與專業人手更是不可或缺，有了這些配套，香港可以更好的舉辦更多國際性的冰球賽事。」

記者：楊功煜