NBA｜字母哥傷癒復出轟29分 公鹿112：103力克公牛終結對手五連勝

即時體育
更新時間：20:20 2025-12-28 HKT
發佈時間：20:20 2025-12-28 HKT

公鹿周六在主場以112：103擊退公牛，終結了對手的五連勝。公鹿球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）在傷痊後強勢回歸，上場即攻下29分，成為球隊取勝關鍵。 

公鹿當紅球星字母哥自月初，因右小腿拉傷缺席八場比賽後首度出賽，25分鐘即高效攻下29分，8個籃板球，助公鹿取勝。首節即率隊克服開局3：10的落後，單節貢獻7分，助公鹿以28：26反超。次節字母哥帶領公鹿一度取得15分領先優勢。半場結束時，公鹿以54：50保持領先。

易邊後戰況持續膠著，公牛第三節末段一度以79：78反超，但公鹿隨即回敬一波，以85：80領先進入決勝節。第四節公牛多次追近比分，戰至5分32秒更縮至1分，此時字母哥再度挺身而出，連續得分穩住局面，並在比賽最後2秒，領先對方7分時，接應快攻完成暴扣，鎖定勝局。此舉引發公牛球員不滿，雙方賽後發生短暫口角，但未進一步擴大衝突，最後公鹿以112：103擊退公牛，終結了公牛的五連勝。

