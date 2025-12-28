Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾培生｜無敵盃Black Joe擊敗四海 四海兌現承諾下跪叫爸爸

即時體育
更新時間：14:23 2025-12-28 HKT
發佈時間：14:23 2025-12-28 HKT

由鍾培生主辦的《無敵盃2025》於周六上演，由香港拳王羅四海與澳門拳手Black Joe進行六個回合，每回合兩分鐘比賽。雙方都未能夠在六回合賽事中擊倒對手，最後Black Joe以點數178:166擊敗羅四海。而四海於賽後兌現承諾，下跪叫Black Joe「爸爸」。

點擊觀看片段 

四海第二回合「爆缸」

首回合雙方都在試探對手，至第二回合，Black Joe 多次擊中四海頭部，其中一記重拳打爆四海的右邊眼眉位置，四海即時流血。
第三、四回合，四海傾力反擊，多次將Black Joe逼到繩角，Black Joe被逼專注防守。第五回合，四海更兩度打跌Black Joe。不過，Black Joe憑較強的體力捱過四海的攻勢後，在第六回合乘四海氣力不繼，多次攻勢得分成功搶回不少點收，最後更以178:166點數擊敗四海。

四海下跪叫「爸爸」

拳證宣布賽果後，全場觀眾高呼Black Joe的名字，又大叫「爸爸」！因為四海賽前曾經許下，不擊倒Black Joe便叫對方爸爸，而四海果然講得出做得到，當場下跪叫Black Joe「爸爸」。 

Black Joe贏體能

Black Joe賽後表示：「今次贏四海唔簡單，因為佢比較重，如果與我同磅數第4、5個回合比我KO咗。因為我打佢D拳都重，佢都仲可以企喺度。我好彩係佢體能唔好，唔係我地兩個都打和。佢個磅數重我差不多10公斤，如個我中佢一拳應都應該訓低。其實到先我都中咗佢幾拳都暈，但係我智慧勁，自己同自己講一定要醒，呢場比賽一定要贏，所以我堅持到底。其實預咗唔係我爆(流血)就係佢爆，上到台唔係我死就係佢亡。」
Black Joe又被問及打法比較輕鬆，他回應說：「四海比較重，我唔可以同佢搏拳，我要同佢打距離，所以要打得輕鬆D，可以打到咁既成績所以好開心。」 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
19小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
20小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
14小時前
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
影視圈
5小時前
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
19小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
19小時前
台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷 旺角吊燈搖晃 土瓜灣似火車經過門窗都震
01:45
台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷 旺角吊燈搖晃 土瓜灣似火車經過門窗都震｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT