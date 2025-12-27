NBA｜布克盧比斯投進生涯新高9個三分 快艇逆轉拓荒者豪取三連勝

快艇「三巨頭」組合，威力漸顯！哈登（James Harden）攻入全場最高的34分，加上李安納（Kawhi Leonard）在末節獨取18分接管比賽，以及中鋒布克盧比斯（Brook Lopez）轟入生涯新高的9個三分球，助快艇周五作客以119:103反勝拓荒者，豪取三連勝。

盧比斯三分雨奠勝

快艇今仗在上半場表現慢熱，戰至第三節中段仍以59:71落後12分。快艇之後打出一段驚人19:1攻勢扭轉劣勢，中鋒布克盧比斯在第三節尾段接連命中三分球，助球隊完成第三節反超前85:78。布克盧比斯全場合共轟入個人職業生涯新高的9記三分球，獨取31分，成為球隊逆轉的奇兵。

哈登、李安納接管比賽

快艇另外兩巨頭亦在下半場發威，哈登全場攻入34分，更在第三節末段完成一次4分攻勢。而李安納則在第4節獨取18分，包括一次在對方中鋒奇連根（Donovan Clingan）頭上「爆籃」，徹底粉碎了拓荒者的反撲希望。最終，「三巨頭」合共攻入93分，帶領快艇在下半場以63:41的絕對優勢壓倒對手，由半場落後6分反勝拓荒者16分。

主隊拓荒者有以色列前鋒艾夫迪查（Deni Avdija）表現最為出色，攻入27分、8個籃板及8次助攻，可惜仍未能為球隊挽回敗局。