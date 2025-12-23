游泳｜何詩蓓瑞士公開賽狂掃4金 發文總結2025年：完結得比開始更好

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan)在2025年完結前再奪金，上周末在蘇爾塞出戰瑞士游泳公開賽，分別出戰女子50米蛙泳、100米、200米自由泳以及50米蝶泳，全部都以破大會記錄時間勇奪金牌，為2025年劃上完美句號。

何詩蓓瑞士公開賽狂掃4金。AFP

何詩蓓賽後發文慶幸完結比開始好。何詩蓓社交媒體截圖

Siobhan在今屆全運會中取得2金2銅的佳績，其後到東京轉戰日本公開賽亦贏得1金1銅，上周末再到瑞士蘇爾塞出戰瑞士公開賽4個項目再延續好狀態，在首日出戰50蛙和200自分別以30秒93及1分58秒26均以破大會紀錄奪金。其後出戰50蝶和100自再分別以打破大會記錄的26秒83和52秒90再摘2金。

今年對Siobhan一點也不容易，受背傷影響一度遠離國際賽事超過5個月，帶傷之下訓練也受到影響，所幸在全運會復出後馬上重拾狀態連奪多面金牌，Siobhan賽後發文回顧2025年，直言今年是生涯中不尋常的一年，但很慶幸完結時比開始好。