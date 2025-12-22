Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港公開劍擊錦標賽｜張家朗蔡俊彥齊盼來年男團再有突破 回望全年Ryan更珍惜比賽家朗學會接受落敗

即時體育
更新時間：09:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-22 HKT

「2025香港公開劍擊錦標賽」香港男子花劍隊齊出擊，包括張家朗、蔡俊彥及梁千雨等名將亦同場競技，最終張家朗在八強和四強分別淘汰蔡俊彥及梁千雨，決賽再以15:11擊敗小將劉晉延封王，Ryan和家朗分別受訪時也表示希望能夠在男團上再有突破登上「世一」，Ryan也表示今年學會心態上的轉變笑住面對輸贏，並在應變上做得更好，家朗直言經歷完2大賽失利後學會接受落敗。

「世一」蔡俊彥望男團齊登「世一」

今屆公開賽亦有許多人參賽，當中亦有不少人留低觀看Ryan與家朗的大戰，對此Ryan亦表示很感激：「好感恩囉，因為以前打香港公開賽，係好似喺個沙漠度打㗎嘛，而家好多人嚟睇，跟住又好多人好愛我哋，即係好支持我哋咁，即係呢啲都唔一定唔係必然，所以如果有人搵我哋簽名，即使我要好focus比賽，但係我都會盡量配合囉，因為即係我好感激每一個支持我哋香港劍擊嘅人。」

今年Ryan登上「世一」之位，更狂掃多項國際賽金牌，他總結今年笑言：「覺得個人生好有趣囉，世錦冠軍全運會八強世界盃冠軍香港公開賽八強，即係我就係一個咁嘅人囉，總要帶點遺憾囉，但係今年算細嘅遺憾。」他展望未來表示自己雖然今場表現不好，但認為自己仍處於巔峰期，希望之後每個世界盃都可以衝獎牌，以及來年的世錦賽可以發揮得更好，他也提到希望明年男團能夠衝擊世界第一，他說：「我自己試過世界排名第一啦，我想試下團體世界排名第一啦，而我覺得我哋係有可能嘅，而我哋係等咗好耐咯，即係我哋一路都係爭少少爭少少，但係我覺得我開始見到越嚟越大嘅，希望我嘅希望可以成真。」

他亦提到心態上有出現改變，因為不知道生涯還有多久，所以會好好珍惜每一場比賽，並會笑住面對每場的輸贏，另外也會更加專注在應變上去打出更多不一樣的東西。

家朗全年學習到接受失敗

張家朗表示今年在經歷大賽失利後能夠以一個冠軍作結也相當高興，被問到蔡俊彥訪問提到希望團體能登頂世一時，家朗直言：「我覺得好好呀，即係我諗我都係，而家個人當然要努力啲啦，但係我都希望團體可以有新嘅突破，對我嚟講，個人嘅突破其實就我諗淨係得翻世錦賽，所以我諗真係，如果喺團體可以發揮得好好，然後可以做到世，我諗我哋成個team都好開心都好大嘅強心。」

總結今年全年，家朗直言已經經歷了所有職業生涯要經歷的事，他也回望其實今年的成績除了亞錦世錦已經是打得最好的一季，他也重提亞錦世錦首輪出局對自己的打擊很大，但是是一個很好的機會去思考更多，他說：「經歷咗亞錦世錦第一輪出局啦，都打擊好大啊，因為我諗我打劍咁多年應該都未試過，我諗都係一個好好嘅時機去經歷呢一啲嘢去令我要去思考，唔係再好似前嗰幾年咁順景咁舒服，我覺得呢啲嘢係我值得要去思考嘅嘢，亦都好彩唔喺奧運爭分之前去諗到呢一啲嘢，咁樣會影響到譬如我自己個人爭分啦，或者會影響到團體嘅爭分，我覺得而家呢個係最好嘅時機囉，亦都去比較清楚明白應該點樣做。」家朗提到亞錦世錦失利後發大了輸的感受，但經歷完和放假後他也認真思考了不應將這件事放大，而是要平常心面對，只要對得住自己每日好好地訓練就足夠。

 

 

 

記者/攝影：魏國謙

