NBA｜杜蘭特夥拍新秀謝帕德合轟59分 率火箭作客115:101復仇金塊

更新時間：14:20 2025-12-21 HKT
發佈時間：14:20 2025-12-21 HKT

火箭上戰作客金塊最終在加時賽不敵，周六火箭再度作客與金塊碰頭，最終客隊憑着陣中巨星杜蘭特(Kevin Durant)與新人謝帕德(Reed Sheppard)分別攻入31分和28分合計59分，助力球隊115:101復仇金塊成功。

火箭第2節接管比賽 反客為主挫金塊

火箭上次作客對金塊最終在加時落敗後周六再度重返丹佛，今場一開波金塊就展現出強悍的防守能力，逼得火箭出現6次失誤並成功轉化為9分，令主隊第1節以29:26取得領先，然而到第2節開始金塊進攻啞火，第2、3節僅得16分和21分，火箭亦借此機會在第3節結束時將比數打成82:66，在末節雖然金塊全力追分但火箭最後頂住壓力，以115:101復仇金塊成功。

今場火箭4人得分上雙，陣中星將杜蘭特轟入全場最高的31分外加6籃板5助攻，另外新秀謝帕德亦攻入28分6助攻3抄截2阻攻，助力球隊取得勝仗。而金塊今場進攻端失靈，全隊最高得分已是約基治(Nikola Jokic)攻入的25分外加7籃板5助攻，次高已是占姆梅利(Jamal Murray)的16分。

