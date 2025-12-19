Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜火箭關鍵時刻「誰來決勝」？申京搶鏡引爭議 杜蘭特遭邊緣化

更新時間：16:12 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:12 2025-12-19 HKT

火箭今仗在一度領先25分的大好形勢下崩盤，被塘鵝後來居上，最終加時吞敗。陣中新星申京（Alperen Sengun）雖攻入28分並錄得「準三雙」數據，但第四節最後時刻的兩罰全失和勉強出手的最後一攻，一定程度上令球隊痛失好局；另一邊廂，星將杜蘭特（Kevin Durant）上半場手感火熱，百分百命中7射7中，最終全場15投12中高效斬獲32分，卻在末段未能獲得足夠出手機會，亦成為賽後焦點。

申京關鍵時刻執著於個人攻堅遭質疑

申京今季進步神速，被外界譽為「小約基治」，場均上陣36.2分鐘，交出23.7分、9.5籃板及7.2助攻的全面表現，曾助火箭穩居西岸前三。然而，他在關鍵時刻的處理仍顯稚嫩，過於執著個人攻堅的選擇亦遭詬病。今場第四節末段剩44秒，火箭以117：115領先，申京獲兩次罰球卻全部落空，隨後被對手追平；到最後9秒，火箭掌握最後一攻，申京在時間尚算充裕下，接杜蘭特傳球半場推進殺入內線，背身遭兩人包夾仍勉強出手，皮球彈框而出，球隊被拖入加時。申京賽後談到末段進攻執行時表示，並非出現特別問題：「杜蘭特被包夾，而我們沒能從這種局面中找到解法，沒有利用好衝擊籃筐的機會。」

 

申京今季關鍵時刻出手選擇備受質疑。路透社
申京關鍵時刻表現低效

類似一幕在上一仗不敵金塊時亦曾上演——加時最後5秒，申京接邊線球勉強三分出手未果。根據NBA官網數據，申京今季在「關鍵時刻」（Clutch Time，指最後5分鐘分差在5分以內）合共有13場，場均出手3.5次，排名全聯盟第三，僅次於雷霆主將基傑奧斯・亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）的4.6次及溜馬前鋒奧比・托平（Obi Toppin）的4.0次；惟托平只打過一次進入關鍵時刻的比賽，故申京實際上僅次於SGA。

出手雖多，但申京在關鍵時刻場均僅有1.5球命中，取得3.7分，聯盟排名第15，火箭亦因此在關鍵時刻戰績欠佳，12場僅錄6勝7負列第18。更耐人尋味的是，即便擁有杜蘭特這名歷史級「大心臟」得分手，火箭在他出戰的12場關鍵時刻比賽中，杜蘭特場均只獲1.8次出手機會，甚至在火箭隊中僅排第4位，令人不解。

杜蘭特關鍵時刻難觸球成隱憂

值得一提的是，杜蘭特今仗手感持續火熱，上半場7投7中砍下18分，全場更是15射12中得到32分。可惜第四節最後一攻，他在外線幾乎無人看管，卻目睹申京錯失關鍵一擊，只能無奈拍手神情沮喪；加時杜蘭特亦未獲太多機會，僅出手一次，期間搏得三分犯規並三罰全中，苦苦咬住比分。杜蘭特賽後表示：「我不可能每次進攻都拿到球，籃球是團隊運動。我覺得我們有一些不錯的出手機會，只是需要把球投進。」

杜蘭特全場15射12中高效得到32分仍輸波。AFP
總括而言，申京在關鍵時刻敢於承擔並非壞事，關鍵在於從失利中成長，逐步優化末段的出手選擇；同時教練團亦須設計更有效的終結戰術，確保杜蘭特在關鍵時刻拿到球發揮殺手本色，畢竟他已一再證明，能在生死時刻射入致勝球。

