NBA｜火箭慘遭25分大逆轉 西岸倒一塘鵝加時爆冷取勝（有片）

即時體育
更新時間：14:21 2025-12-19 HKT
發佈時間：14:21 2025-12-19 HKT

火箭隊今日於客場痛失好局，在一度領先25分的形勢下被西區墊底的塘鵝強勢逆轉，最終以128：133於加時「爆冷」落敗，吞下兩連敗，戰績跌至16勝8負，排名滑落至西岸第5。至於近況回勇的塘鵝則收穫三連勝，與倒數第二的快艇勝場差縮至0.5場。

相關文章：火箭關鍵時刻「誰來決勝」？申京搶鏡引爭議 杜蘭特遭邊緣化

火箭今仗原本握有主導權。上半場星將杜蘭特（Kevin Durant）火力全開，投籃7投7中、三分4投4中，命中率百分百，半場席捲18分、4籃板、2次封阻；三節過後，火箭仍以99：83領先塘鵝16分，看似勝券在握。

惟第四節風雲突變。塘鵝防守大閘鍾斯（Herbert Jones）高強度壓迫奏效，末節貢獻3次搶斷，全場累積8次，寫下生涯新高；薩迪克·貝伊（Saddiq Bey）亦手感火熱，單節攻下11分，並在終段餘下30秒上籃命中，將比分追成117：117。雙方其後各取兩分，比分鎖定，戰局拖入加時。

加時再戰，塘鵝延續反撲氣勢，貝伊再取6分為球隊奠定勝基。火箭方面，杜蘭特曾博得三分犯規並三罰全中，一度緊咬差距，但最後關頭後衛謝帕德（Reed Sheppard）連續兩次空位三分失手，錯失追平比分良機。火箭在第四節及加時合共淨負21分，目送對手完成25分大逆轉。

此役過後，火箭近況回落，在競爭激烈的西岸梯隊中暫列第5，與第4的馬刺拉開到2個勝場差；塘鵝則乘勝追擊，從墊底位置連勝三場，士氣大振，與快艇之間的差距進一步縮小至半場。

