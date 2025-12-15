WWE｜莊先拿傳奇生涯劃句號 一代宗師拍地謝幕 將轉為形象大使傳承經驗

世界摔角娛樂（WWE）超級巨星、17次世界冠軍得主莊先拿 （John Cena），於周日（14日）晚在首都華盛頓上演生涯「最後一舞」。歷經一場激烈纏鬥後，這位48歲的傳奇人物，在對手君特（Gunther）的鎖喉(Sleeper Hold)下，拍地認輸(Tap Out)，為其長達23年的輝煌擂台生涯，寫下一個充滿遺憾卻壯烈的終章。

告別戰悲壯落幕 廿年首次拍地認輸

當晚「主賽」節目高潮，全繫於莊先拿的職業生涯終極一戰。經過特別錦標賽脫穎而出的「擂台將軍」君特，獲得這份至高榮譽，成為莊先拿的「最後對手」。比賽過程扣人心弦，雙方你來我往，拳腳相向。君特多次以鎖喉控制先拿。現場數萬觀眾高喊「永不放棄」為偶像打氣，莊先拿亦數度頑強掙扎起身，甚至成功使出絕招AA (Attitude Adjustment)反擊。

但最終在君特第四次施以鎖喉後，體力耗盡的莊先拿無力回天。當裁判抓起莊先拿的手臂檢查時，已明顯下垂無力。在觀眾一片驚呼與嘆息中，這位「Never Give Up」的硬漢，做出了近二十年未見的動作，Tap Out（拍地認輸）。為其生涯畫上了一個出乎意料的句點。

擂台角色正式引退 將以大使身份傳承經驗

賽後，儘管部分觀眾對結果不滿意，但莊先拿以他一貫的正面態度，感謝觀眾。莊先拿在擂台上脫下運動鞋與汗帶，將其置於擂台中央，象徵 23 年WWE戰士生涯的終結。隨後他亦親吻擂台地板，走向離場通道前，他最後一次向觀眾敬禮，並對鏡頭說道：「這些年能為各位服務是我的榮幸，謝謝大家。」

莊先拿於2002年6月在WWE首度亮相，迅速崛起為公司近二十年的門面人物。其職業戰績彪炳：共獲17次WWE冠軍，為史上之最。擂台上的「莊先拿」角色就此完結，但與WWE的緣分未盡。據悉，莊先拿已與公司簽訂一份為期五年的新合約，將轉任品牌形象大使。「我的表演生涯已經結束了。」莊先拿解釋新角色時稱：「我有很多經驗和天賦可以傳承下去。我期待迎接第二個挑戰——成為一名形象大使。」意味著未來粉絲仍有望在各種活動與節目中，見到這位一代傳奇的身影。