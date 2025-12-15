WTT香港總決賽｜「日本一哥」張本智和放眼2026 挑戰世界冠軍兼世界第一

等了足足4屆，22歲的「日本一哥」張本智和終於在香港紅館捧起WTT總決賽男單冠軍獎盃，賽後他表示將這個總決賽獎項作為明年（2026年）新一個賽季的基石，衝擊世界錦標賽及世界第一位置；成功衛冕的女單冠軍王曼昱總結2025年經歷高低起伏，令自己成長不少，希望有助明年發揮。

世界排名第5、曾於2021、2022及2024年3奪總決賽的亞軍的張本，憑著一股「必贏」的決心，周日在紅館一日兩戰，下午先在4強以4:3險勝勝國家隊的林詩棟，再在晚上的決賽花了52分鐘，以4:2（11:8、5:11、11:9、10:12、14:12、11:2）擊敗瑞典「六角戰士」（球拍六角型）摩加特（Truls Moregard），首奪WTT總決賽冠軍。

張本出席賽後記者會時表示希望延續在香港得到的成績。徐嘉華攝

蘇正謙攝

他賽後表示：「我曾奪過ITTF總決賽冠軍（2018年），而這個WTT總決賽的冠軍對我來講，像花了很長時間才拿到，拿到那一刻真不太相信真的實現了。」

張本的最高世界排名是2022年11月的第2位，他希望藉著總決賽這個冠軍能帶來新一賽季更好的成績，他說：「我希望能將這項WTT總決賽冠軍的美好時刻帶到明年新一季，衝擊一些大賽如世界錦標賽、亞洲盃等等；世界排名的話，每個球手都希望去到世界第一位，我都希望在我現有的成績上再繼續進步。」

王曼昱在賽後記者會上談及今年高低起跌。徐嘉華攝

王曼昱連續兩年總決賽冠軍。蘇正謙攝

蘇正謙攝

蘇正謙攝

王曼昱上月才奪得全運會女單金牌，周日再次在總決賽的決賽以4:2（11:7、8:11、11:8、11:8、9:11、12:10）險勝國家隊隊友蒯曼，再次登頂。賽後她表示2025年經歷很多高低起伏：「今年有跌盪起伏，上半年不及下半年好，因經歷很多起伏，有好有壞，成長了不少，希望明年表現更好。」

未來2年的WTT總決賽將繼續在香港舉行，主辦單位WTT（世界乒球職業大聯盟）在周日完成一連5天的比賽後，對於香港首辦此大型乒乓球賽感到滿意及「屆來最成功一屆」，根據他們統計，5天的比賽共吸引了87,000名觀眾入場（每場開1萬個座位）。

南韓組合林鐘勳及申裕斌在混雙決賽擊敗不在狀態的國家隊星級組合王楚欽及孫穎莎奪冠。何家豪攝

今屆設男、女子單打及混雙，結果由3個不同國家的球手取得金牌，除日本的張本智和及國家隊的王曼昱外，混雙由南韓的林鐘勳、申裕斌奪冠；明年有機會加入不同賽項，大家拭目以待。

記者：徐嘉華

攝影：蘇正謙