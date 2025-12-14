WTT香港總決賽｜阿杜心痛王楚欽孫穎莎傷出 最想做香港這位唱作歌手的演唱會嘉賓

香港乒球一姐杜凱琹終「圓夢」、在「紅館」獻唱心願！大會在周日晚上7時半開始WTT香港總決賽男、女單壓軸決賽前，先請來歌聲一向了得的阿杜出場獻唱，她選了Beyond著名的《海闊天空》，吸引在座接近爆滿的觀眾熱烈掌聲，她接受訪問時表示乒球以外的另一願望，是希望在出席以下3位歌手的演唱會嘉賓，她說：「好榮幸可以由媽咪培養我打乒乓波，打到上紅館唱歌！想也沒想過的一件事。」

阿杜笑說：真是好想日日在紅館唱歌

阿杜一向喜歡唱歌及歌聲悅耳，曾在不少活動中獻唱，今次難得WTT總決賽首次在香港舉行，更選址演唱會「聖地」的紅館，阿杜說，曾跟香港乒總講笑說：會不會有機會在紅館唱歌，最終兵總在她跟師兄黃鎮廷打完混雙小組賽後真的告知她有得唱，她說十分享受，亦沒有比賽的緊張，她笑說：「今朝綵排時已經好ENJOY，紅館的音響好正，好想日日在這裡（指紅館）唱歌，講笑而已，都是好好練波。」

當阿杜出場，觀眾報以熱烈掌聲，更為阿杜開了手機閃光燈做勢。蘇正謙攝

細細個聽《海闊天空》：好代表到香港精神

談到選《海闊天空》，阿杜表示主要是由細聽到大，加上自己較喜歡聽「懷舊歌曲」，她說：「《海闊天空》十分代表到香港精神，一個好經典的粵語歌曲，所以就選了這首歌，好開心有這個機會。」今晚的1萬張門票一早售罄，阿杜唱得越來越放，更不時手舞足蹈，觀眾亦為她開了手機的閃燈支持她。

阿杜唱歌後接受傳媒訪問。徐嘉華攝

阿杜爆國家隊有很多唱歌了得的球手 包括以下3位

未來至少2年都會在香港舉行WTT總決賽，問她可想再上紅館唱，阿杜謙稱乒球壇有不少球手唱歌也很好聽，她笑說：「當然希望未來在舞台帶以不同形式或者不同樣子帶給大家；我今年在WTT總決賽唱了一次也好，因為國家隊有很多人唱得好好聽，可能明年上台獻唱的Quota未必到我。」阿杜說王楚欽、樊振東、許昕都是唱得之人。

阿杜坦言在紅館唱歌沒比賽緊張，她說：「好感謝上天給予我如此大的機會在紅館唱歌，成件事好痴線，我開始唱的時候感覺自己聲線有少許震，但總的來說享受多過緊張。」

阿杜用「圓滿」來形容今屆WTT香港總決賽，除了圓夢踏上紅館唱歌，跟阿廷的混雙也打得不錯（小組1勝2負），她說：「好滿意我們混雙的表現，加上唱了一首歌，對我來講，好圓滿。」

文體旅局長羅淑佩今晚亦到場主持啟動禮，現場聽完阿杜唱歌後也大讚阿杜「唱得好好」：「局長叫我以後唱多點，看看以後有沒有機會。」

平時喜歡自彈自唱的阿杜也希望能像香港男子花劍手蔡俊彥成為演唱會嘉賓，問到阿杜可有心儀的歌手，她首選唱作歌手林家謙，她坦言：「我好想被邀請成為演唱會嘉賓歌手，好多歌手我都喜歡，但首選的話，希望是林家謙，然後是關智斌及鄭秀文。」

見到球手因傷退賽 阿杜：好心痛

被問到國家隊兩位主力王楚欽及孫穎莎因傷退賽，阿杜也說：「一年最後一個比賽見到王楚欽及莎莎受傷，作為球手的我見到都好心痛，真的想像不到他們有多累，我都好累，我不像他們每場比賽都打到最後，又兼幾項，的確現在比賽好多，一個接一個，連訓練時間都不是好夠，我都有傷患在身（手肘），一直都好注意自己身體及治療，希望明年自己要注意。」

WTT總決賽今年只有男、女子單打及混雙3項比賽，阿杜希望未來可以加入混合團體賽，她說：「混團是一個氣氛最好的比賽，除了男、女混合外，偶然性及觀賞性都好高，每一局都好關鍵，觀眾都會看得開心。」

記者：徐嘉華

攝影：蘇正謙