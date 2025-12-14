帆船香港環島賽｜滑浪風帆闊別22年重返環島賽 港隊新銳帆手興奮出擊

由香港遊艇會主辦的「新鴻基公司帆船香港環島大賽」（環島賽）昨日（13日）假維多利亞港上演。今年焦點之一，落在大會相隔22年再設滑浪風帆組別，吸引港隊多位新銳包括何銘諺、歐令揚披甲出戰。二人同樣直言能參與這項歷史悠久賽事感到興奮。最終，何銘諺以6小時16分06秒頭名衝線，而歐令揚則因故未能完賽。

擁有逾160年歷史的環島賽，今年時隔22年重啟滑浪風帆組別，成為賽事一大亮點。年僅20歲的港隊代表何銘諺難掩興奮，坦言過往只在相片中見證這場「海上嘉年華」，沒想到終能親身上陣，並表示一聽到恢復滑浪風帆組別就立即報名。

何銘諺續指，是次挑戰與以往出戰的滑浪風帆賽截然不同：「我之前很少參加類似環島賽，平日賽程多為10至20分鐘，重爆發力；今次要幾個小時，需要做更多準備。」他笑言最享受一人在海上馳騁、沿途飽覽港島景致的自由感，同時迷上高速帶來的刺激。最終他以6小時16分06秒完成賽事，收穫第1名的好成績，如願衝線。

至於同樣來自港隊的歐令揚表示，環島賽一直是他的「願望清單」之一。雖然全運會後行程緊密、馬不停蹄參與多站賽事，但仍決意報名出戰：「能參加這項歷史悠久的本地賽事，感覺很興奮。」惟可惜他最終未能完賽，匆匆結束今年的比賽。

以環島賽為今年壓軸之戰，歐令揚回顧2025年自評進步明顯：「雖然全運會表現有點失準，但在世界賽突破進入金組，真的很開心。」他指今年起伏不少、收穫滿滿，期望來年向亞運會席位與成績全力衝擊。

記者：楊功煜