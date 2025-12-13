NBA｜莫蘭特復出「雙雙」難救主 灰熊126:130不敵爵士

灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）周五在缺陣10場後傷癒復出，交出21分及10次助攻的「雙雙」成績，但手感冰冷，全場20投僅7中，灰熊最終亦在主場以126:130不敵爵士。賽後，莫蘭特將輸波責任一力承擔，直斥球隊打得太「軟」，並自責需要打得更好。

缺陣10場復出手感冰冷

因右小腿拉傷休戰10場的莫蘭特，久疏戰陣明顯影響其狀態，全場20次出手僅命中7球，並錄得4次失誤。莫蘭特賽後談及自己的手感時說，「我被迫要出手一些投籃。有些球，我應該能博到罰球。有些我射失了，有些我射入了。我無法改變結果，只能接受。」

坦承打得「軟」

對於球隊在領先下被逆轉，莫蘭特顯得非常不滿，並將矛頭直指自己及球隊的表現：「我們打得太軟了，他們在籃板上勝過我們，我們讓對方的後備球員上來改變了比賽。我必須打得更好。我必須能夠衝上去幫助我的中鋒搶籃板。我必須更好地保護球，做出更好的決定，並命中投籃。我會糾正我的問題，然後我們會一起糾正我們的問題。」

缺陣期間球隊戰績更佳

有趣的是，在莫蘭特缺陣的10場比賽中，灰熊取得了7勝3負的佳績，戰績反而比他今季在陣時更佳。這位2019年的「榜眼」，今季場均得分僅為17.9分，遠低於其生涯平均的22.4分，投籃命中率亦有所下滑。今次復出未能帶領球隊取勝，他與球隊的磨合，似乎仍需更多時間。