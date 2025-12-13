WTT香港總決賽｜張本智和周日中午1:30惡鬥「世二」林詩棟望復仇 一周前混團世界盃曾負對方1:2

兩位「千禧後」乒球男單球星張本智和及法國一哥菲歷斯勒邦（Felix Lebrun），周六在坐爆1萬人的紅館的WTT香港總決賽8強戰，合演一場歷時接近一小時的7局激戰，結果張本以3:4（12:14、11:8、12:10、11:3、8:11、7:11、11:9）反勝入明午4強對中國「世二」林詩棟；自言正以AI學習英語的張本賽後以英語、普通話及日語跟記者對答，已曾3奪本賽銀牌的他表示：「之前拿第2名也不錯，但『滿意』的話只有冠軍，所以今次在香港必須要把冠軍拿下來。」

張本智和（右）跟法國的菲歷斯勒邦（左）周六在八強激戰足足七局。徐嘉華攝

張本智和反敗為勝後激動跪地。 徐嘉華攝

徐嘉華攝

張本智和AI學習英語

被外國記者讚英語不錯

世界排名第5的張本跟排第6的菲歷斯的8強對決先輸第一局刁時，之後連取3局，大情大性的張本不時握拳大叫，自我振奮一番，反應十分平靜的菲歷斯隨後以11:8、11:7追成大分3:3，決勝局張本曾落後3:6，憑強頑鬥志曾追至8:8、9:9後再以11:9反勝，賽後即時向直播鏡頭跪地。

張本智和在場內也有不少粉絲幫他加油。徐嘉華攝

徐嘉華攝

徐嘉華攝

張本曾來港（伊館）參加青少年比賽，對於今次首次在紅館舉行WTT總決賽，他盛讚「很喜歡」：「好開心今日跟菲歷斯合演一場很高質素的比賽，說到場館，我記得之前在香港打青少年比賽的場地（伊館）較紅館細，但我都喜歡，香港的球館及人都很好，還有吃的也很好，特別香港的天氣，現在日本很冷，但香港很熱，覺得很好。」

張本智和賽後可以用英文及普通話接受訪問。徐嘉華攝

22歲的張本智和在賽後以英語、普通話及日語接受訪問，父母都是來自中國的張本以英語回答外國記者，被稱讚英語不錯，他就回應說：「現在我也在用AI學習英語。」

林詩棟及蒯曼（前）不敵南韓組合林鐘勳及申裕斌（後）。徐嘉華攝

林鐘勳（右）及申裕斌（左）勝出四強後開心握拳。徐嘉華攝

林詩棟在男單四強大勝同胞對手。徐嘉華攝

對林詩棟一場為復仇戰

張本周日下午一時半將與林詩棟爭入晚上決賽，後者以4:0（11:3、11:7、11:5、11:3）大勝同胞球手向鵬，林詩棟周六一日2戰，跟蒯曼組成的「世一」混雙4強以1:3（11:6、6:11、2:11、12:14）不敵南韓「世二」組哈林鍾勳、申裕斌。

張本曾於2021、2022及2024年的WTT總決賽殺入決賽，但3次都是奪亞而回，周日跟林詩棟的4強戰亦是復仇之戰，他曾在一周前的成都混合團體世界盃的決賽，以1:2不敵對手，期望今日可以成功復仇。

記者/攝影：徐嘉華