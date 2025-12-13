NBA｜居利復出轟39分寫神級紀錄 勇士仍不敵木狼無緣三連勝

勇士「射神」史堤芬居利（Stephen Curry）周五傷癒復出，即展現超強火力，全場狂轟39分並超越「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的歷史紀錄。可惜，居利神級表現未能阻止勇士在主場以120:127不敵有主力安東尼愛華士（Anthony Edwards）缺陣的木狼，三連勝走勢告終。

居利30歲後得分超越佐敦

因左股四頭肌挫傷而缺陣了5場比賽的居利，今仗火速「上力」，開賽即連入三球，攻下球隊首12分中的8分，全場28投14中，包括6記三分球，以高效表現宣告回歸。居利今仗投進39分之後，年滿30歲後累積第94場單場得分超過35分，正式超越米高佐敦的93場，成為NBA史上30歲後得35分或以上最多的球員。

高拔統治內線

然而，木狼今仗展現了強大的團隊實力。在缺少了頭號得分手愛華士下，中鋒高拔（Rudy Gobert）挺身而出，在內線予取予攜，全場攻下24分及搶下14個籃板，完全統治內線。

木狼在第4節初段打出一段20:7的攻勢，一度領先10分。雖然勇士憑居利的罰球在最後1分37秒曾反超118:117，但高拔隨即以一記入樽還以顏色，加上隊友迪雲斯素（Donte DiVincenzo）在最後28秒射入致命三分，助木狼打出一段10:2的攻勢鎖定勝局。迪雲斯素今仗亦表現出色，攻入21分，隊友蘭度（Julius Randle）亦有27分。