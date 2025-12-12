Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽｜張本美和/松島輝空3:2淘汰巴西組合 4強硬撼「最強外卡」王楚欽/孫穎莎

更新時間：20:59 2025-12-12 HKT
發佈時間：20:59 2025-12-12 HKT

「WTT香港總決賽2025」日本組合張本美和今日與松島輝空出戰混雙最後一輪賽事，與巴西組合卡達拉奴（Bruno Calderano)/高橋布魯娜(Bruna Takahashi)，最終與對手激鬥五局以3:2力壓對手晉級4強，將會硬撼王楚欽/孫穎莎的「莎頭」組合。

張本美和/松島輝空3:2力壓巴西組合勇闖4強

張本智和胞妹張本美和今日轉戰混雙，與松島輝空出擊鬥巴西組合卡達拉奴/高橋布魯娜爭奪最後的4強席位，這對來自日本的年輕組合一開局便迅速進入狀態，以11:6先取首局，巴西組合之後展現強大的調整能力，第2局便曾一度領先9:5，但張本美和/松島輝空之後連取5分率先取得局點，但「森巴軍」其後取得關鍵一分將比賽拖入刁時，之後再連取2分以12:10追平一局。之後「森巴軍」乘勝追擊以11:5取得賽點。但之後日本組合頂住壓力，連打2局刁時最終以14:12、12:10總局數3:2擊退卡達拉奴/高橋布魯娜，成功闖入4強。

 

 

記者：魏國謙

攝影：何家豪

