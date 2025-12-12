NBA｜公鹿「無字母哥」照樣贏波 多點開花116:101逆轉綠軍 終結對手五連勝

公鹿在主將「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）繼續因傷缺陣的情況下，球隊仍憑古斯馬（Kyle Kuzma）爆發砍下31分、奇雲・波特（Kevin Porter Jr.）三節收穫「三雙」、樸特斯（Bobby Portis）高效貢獻27分，最終以116:101反勝塞爾特人，終結對手五連勝。

綠軍上下半場判若兩隊 公鹿反勝塞爾特人

雖然開局由塞爾特人佔優，上半場綠軍42投22中、命中率達52.4%，綠衫軍年輕鋒線華殊（Jordan Walsh）手感火熱，7投7中、三分3中3，助客軍半場以67:60領先。

易邊後風雲突變，綠衫軍下半場39投僅中9球，命中率跌至23.1%。公鹿則多點開花，古斯馬全場比賽轟賽季新高31分外帶6籃板；奇雲波特三節已攬「三雙」，全場收穫18分、10籃板、13助攻，串聯全隊；樸特斯手感滾燙，13投11中斬獲27分10籃板。主隊於第三、第四節持續發力，最終逆轉奏捷。

字母哥缺陣有解 公鹿展現戰術彈性

此役公鹿強勢反勝塞爾特人，終結對手五連勝的同時，似乎有意無意在字母哥將要離隊的傳聞甚囂塵上的時候，找出球隊在缺少字母哥的新解法。即使外界關注字母哥動向，公鹿板凳深度與戰術彈性已交出正面答卷。