WTT香港總決賽｜黃杜配2:3惜敗「莎頭」 杜凱琹：用生命去打今場

港隊混雙代表黃鎮廷/杜凱琹今日出戰「WTT香港總決賽2025」的混雙分組賽，最後一場對上實力強悍的王楚欽/孫穎莎，可惜黃杜最終以2:3不敵，賽後阿廷表示需要結果差少少，但仍很享受比賽更成功打到決勝局並以刁時分勝負都算有突破，而阿杜更直言用生命打這場。

黃鎮廷：今場輸唔代表一路會輸

阿廷賽後接受訪問時表示今場雖然落敗，但在面對如此強大的對手亦很享受，更逼到對手打到決分亦算有所突破，他也表示今場亦有不少啟發，他說：「即係喺場上面，有啲我哋有時都冇乜點用過啊，或者係即係突發嘅嘢，可以大膽咁去嘗試啦，即係喺呢一場面對咁勁嘅組合，其實我哋都可以大膽可以嘗試一啲新嘅嘢啊，或者可以將一啲嘢去融合同埋我哋原有嘅基礎上面。」今屆以一場激戰作結被問到是否一種好的結局，阿廷則表示固然希望贏波，但今場激戰亦為他們添信心，他說：「每一場比賽我覺得盡我哋自己嘅能力去做好，佢即係儘量去搏到每1分，每一局都做好，而今場輸啫亦都唔代表我哋以後一路咁樣輸落去，經過呢一場嘅比賽，其實我同阿杜都有信心，我哋係面對咁強嘅對手上面，我哋其實都仲係有競爭力，我覺得呢樣嘢係要我哋要更加去珍惜，咁去去備戰以後每一場嘅比賽希望可以做得更好。」

杜凱琹：用生命打今場比賽

阿杜表示覺得今場係本次打得最好的一場，他亦大讚對隊友阿廷打得很好，而被問到自己的表現是否比預期好時，她直言：「其實誒，比自己想象都預期好咗好多，有好多都係極限即係自己都係覺得係紅館最後一場比賽，即係想可以用生命去打，即係好多波都好極限咁樣去趴曬地咁樣救，即係我覺得呢個體驗可以帶俾我去到以後每一場嘅比賽。」

記者/攝影：魏國謙