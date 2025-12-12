Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜快艇崩盤兼亂局 西區倒二前景黯淡 明年近14%狀元機率卻旁落雷霆

更新時間：18:19 2025-12-12 HKT
發佈時間：18:19 2025-12-12 HKT

快艇今季表現持續低迷，即使坐擁全明星哈登（James Harden）與李安納（Kawhi Leonard），發揮仍未達預期。今日作客火箭關鍵時刻連環犯錯，再以離奇失誤斷送勝機，最終吞下三連敗，戰績9勝16負，暫列西部倒數第二。更雪上加霜的是，球隊明年選秀權早於交易中送抵雷霆，「沒有現在，亦未見未來」，前景令人憂慮。

關鍵時刻頻頻失誤 三連敗成績下滑

快艇與火箭今戰全場僵持，讀秒階段先由李安納突破被判進攻犯規；其後老將巴通（Nicolas Batum）於剩餘8秒底線發球踩線違例，連番低級錯誤令形勢急轉直下。終場快艇再度飲恨，排名亦應聲下滑至西岸倒數第二。

相關文章：NBA｜快艇末段連環犯錯 離奇失誤痛失好局 火箭115:113險勝送對手三連敗（有片）

「群星」難救亂局 選秀權在雷霆手中

快艇今季混亂有目共睹。雖擁哈登、李安納、標爾（Bradley Beal）三大核心，但戰績慘澹；早前處理隊史名宿基斯保羅（Chris Paul）的風波，更令外界質疑管理層方針。更令球迷心寒的是，球隊2026年首輪選秀權，已在2019年以保羅佐治（Paul George）為核心的交易中轉送雷霆。據選秀模擬網站Tankathon數據，快艇明年狀元籤機率為13.3%，僅次巫師與鵜鶘的14.0%，前四順位機率達50.3%，但該簽權歸屬雷霆，快艇難以從高順位新人補強。

快艇隊獲得明年狀元籤的機率第二高，但現在這個簽位屬於雷霆。Tankathon截圖
快艇隊獲得明年狀元籤的機率第二高，但現在這個簽位屬於雷霆。Tankathon截圖
快艇隊26年選秀權在雷霆手中。AFP
快艇隊26年選秀權在雷霆手中。AFP

管理層或需抉擇 重塑還是堅持現路線

據名記Shams報道，多名NBA資深管理層人士認為，快艇需持開放態度，考慮以陣中高價值球員換取未來資產。有高層直言，與其為避免雷霆獲前五順位而勉力爭勝，倒不如透過一筆或多筆交易，為未來三至五年奠定基礎。

快艇隊2026年首輪選秀權，已在2019年以保羅佐治為核心的交易中轉送雷霆。AP
快艇隊2026年首輪選秀權，已在2019年以保羅佐治為核心的交易中轉送雷霆。AP
保羅佐治（藍衫）在雷霆的最後一場比賽，遭遇連納（白衫）「再見絕殺」。AFP
保羅佐治（藍衫）在雷霆的最後一場比賽，遭遇連納（白衫）「再見絕殺」。AFP
2019年休賽期快艇接連獲得李安納（2號）和佐治（13號），一度令快艇成為奪冠熱門。AFP
2019年休賽期快艇接連獲得李安納（2號）和佐治（13號），一度令快艇成為奪冠熱門。AFP
2019年休賽期快艇接連獲得李安納（2號）和佐治（13號），一度令快艇成為奪冠熱門。AFP
2019年休賽期快艇接連獲得李安納（2號）和佐治（13號），一度令快艇成為奪冠熱門。AFP

聯盟內部亦在關注快艇是否願意轉向更長線規劃。以目前情況看，哈登與李安納狀態仍佳、合約具交易價值，為球隊重組提供籌碼；當然，球隊亦可選擇維持現方向，在今夏利用薪資空間圍繞兩大核心重塑班底。

