NBA｜快艇末段連環犯錯 離奇失誤痛失好局 火箭115:113險勝送對手三連敗（有片）

NBA常規賽今日上演火箭對快艇一戰，兩軍全場拉鋸至最後一分鐘方見分曉。快艇在關鍵時刻「夢遊」連環出現低級失誤，最終以113:115憾負火箭，吞下三連敗，暫列西部倒數第二。

比賽開局兩隊互有攻守，比分始終膠著。快艇球星哈登（James Harden）狀態不俗，全場貢獻22分、3籃板、7助攻；末節關鍵時段，他在尚餘37秒時命中關鍵三分，助快艇追平至110:110。然而，火箭在籃板保護上佔盡上風，成為勝負手。

火箭籃板優勢一面倒 多搶23個成致勝關鍵

全場比賽火箭以51:28壓倒性籃板數領先快艇，進攻籃板更以22:8大幅佔優。哈登追平後的下一回合，火箭再次展現籃板威力：謝帕德（Reed Sheppard）三分外投不中，內線核心申京（Alperen Sengun）連續點搶兩個前場籃板，最終由阿門湯遜（Amen Thompson）搶下籃板，強攻造成犯規並完成「And One」。湯遜此役拿下20分、9籃板、8助攻「準三雙」，申京則有22分、15籃板、5助攻的全面表現。隨後的攻防愈見白熱。快艇中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）造犯規但兩罰僅中一；火箭前鋒小史密夫（Jabari Smith Jr.）隨後搶下籃板卻被吹進攻犯規，球權回到快艇手中。此時快艇以111:113落後2分，尚餘14秒，看似仍有一搏。

AMEN THOMPSON CLUTCH AND-1.



ROCKETS BACK ON TOP WITH 17.2 LEFT.



TAP TO WATCH: https://t.co/XhhaxlNfel pic.twitter.com/2lqqFoyUpX — NBA (@NBA) December 12, 2025

快艇關鍵時刻連續出現離奇失誤

可惜快艇關鍵時刻連番出錯：出戰本季新高40分鐘、斬獲24分的李安納（Kawhi Leonard）先是突破被判進攻犯規，球權再度拱手。快艇採用犯規戰術，火箭兩罰一中，比分拉開至3分。

緊接著更出現致命錯誤。比賽時間僅剩8秒，快艇老將巴通（Nicolas Batum）底線發球尋求長傳機會時踩線被判違例，快艇再失球權，勝負幾乎定局。雖然申京在最後階段兩罰一中給了快艇追分機會，但快艇似乎受到連續離奇失誤的影響，在剩餘1.6秒落後2分的情況下犯規戰術未能奏效，終以113:115告負。

The Clippers are a JOKE.



This is why Chris Paul was always yelling at them 😭😭😭 pic.twitter.com/bveuOGLX8J — BrickCenter (@BrickCenter_) December 12, 2025

值得一提的是，快艇近三仗接連在最後時刻功虧一簣：作客灰熊在98:98時握有球權，最終以98:107落敗；作客森林狼於104:104時丟掉進攻籃板，終以106:109見負；今戰對火箭在110:110平手下，先被判進攻犯規再現發球踩線違例，最終以113:115飲恨。數據顯示，快艇本季於「關鍵時刻」比賽的戰績僅2勝10負，與西區墊底的塘鵝並列聯盟最差。

敗走休斯頓後，快艇近況持續低迷，戰績跌至6勝19負，暫居西部倒數第二。接下來四戰將先後面對灰熊、雷霆、湖人及火箭，除灰熊外其餘均為西區前列，令快艇前景再添陰霾。