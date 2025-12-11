WTT香港總決賽｜杜凱琹重提公仔穩定情緒 黃鎮廷笑稱下次幫佢拎住

黃鎮廷/杜凱琹今晚在「WTT香港總決賽2025」混雙小組賽第2場賽事中，對上來自印度的馬奴沙（Manusg Shah)/迪婭切特里(Dita Chitale)，最終與對手激戰5局終以3:2力壓對手取得小組首勝，賽後黃鎮廷表示希望明日能突破自己戰勝王楚欽/孫穎莎，爭取出線機會，而杜凱琹亦重提成都混團世界盃的「公仔大法」，黃鎮廷笑言可為她準備。

黃鎮廷：望明日能有所突破擊敗「莎頭」

黃鎮廷賽後接受訪問時表示其實都沒預料到開局戰以2:0領先，但隨後4，5局對手連得2局後心態有點被影響，但隨後也有所調整他說：「第五局嘅時候，我哋亦都互相支持啦，亦都係同大家講唔緊要，最主要都係，要相信到自己，其實第五局嘅時候誒亦都有少少運氣球啦咁同埋打到去後面嘅時候，對方可能亦都有少少心急啦，開始出現啲失誤。好彩我哋打到第五局可以追得翻嚟啦，同埋亦都多謝下現場嘅球迷觀眾或令佢加油。」

對於明日對上王楚欽和孫穎莎組成的「莎頭」組合，杜凱琹也表示以往對上他們也未曾勝利，最好成績只贏過2局，但希望明日能在主場有好的發揮，而黃鎮廷則表示：「今日呢一場比賽贏咗亦都可以俾全港嘅市民，可以睇到一個希望喺我哋身上度，我哋亦都希望聽日可以，贏到一次突破一次可以贏到王楚欽同孫穎莎。」

杜凱琹重提公仔穩定情緒 阿廷笑稱下次為她準備

阿杜在上次成都混團世界盃，吳詠琳手持一隻樹獺閃電公仔，其後她也解釋是用來穩定情緒用的，今日被問到隊友和教練有沒有為她提供類似的意見時，她說：「其實成都嗰個之後，今次即係的確係搏嘴多咗嘅，即係就真係。包括今日係咪啊？今日喺長即係打到緊張嘅時候，即係的確係自己個情緒都係起伏比較大，都多謝你提醒咗我呢個公仔。」一旁的阿廷則笑稱：「下我幫你拎出嚟。」阿杜亦反問是不是會，引起全場大笑。

記者/攝影：魏國謙，何家豪