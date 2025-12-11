NBA盃│馬刺全民皆兵爆冷射落湖人 占士搏老命交出準大三元都無用

周三NBA盃8強爆出冷門，首屆盟主湖人意外「翻車」，他們即使有星將當積（Luka Doncic）狂轟35分，還有「大帝」勒邦占士（LeBron James）搏老命交出準大三元的亮麗數據，仍在主場以119:132不敵缺少了雲班耶馬（Victor Wembanyama）的馬刺，未能晉級4強。

「城堡哥」領軍多回開花 7人得分上雙

賽前，外界普遍看好紫金軍能輕鬆過關，皆因馬刺有當家球星雲班耶馬繼續因腳傷高掛免戰牌。然而戰況卻出人意表，馬刺反客為主，首節在多點開花下攻入39分，反觀湖人則顯得慢熱，上半場僅能依賴雙核當積和占士苦苦支撐，半場結束已落後12分。

下半場馬刺攻勢未減，一度將領先優勢擴大至24分。儘管湖人在第4節末段由馬吉斯史密（Marcus Smart）連珠炮發，單節轟入4個3分球，並一度將分差追近至個位數，可惜為時已晚，最終回天乏術以13分之差落敗，慘遭淘汰。

占士搏老命撐唔起湖人

馬刺此役上演全民皆兵的好戲，剛傷癒復出的「城堡哥」卡斯度（Stephon Castle）挺身而出，貢獻30分、10籃板及6助攻的頂級數據，成為球隊爆冷的首席功臣。而控衛艾朗霍斯（De'Aaron Fox）亦有20分進帳，全隊多達7人得分上雙，團隊籃球發揮得淋漓盡致。湖人方面，當積收錄35分和8助攻；占士亦搏老命上陣36分鐘，交出19分、15籃板及8助攻的準大三元數據，可是逃馬過落敗的厄運。

馬刺4強後，接下來將迎戰今季氣勢如虹、聯盟戰績最強的雷霆，比賽將會於賭城拉斯維加斯上演。