Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA盃│馬刺全民皆兵爆冷射落湖人 占士搏老命交出準大三元都無用

即時體育
更新時間：15:36 2025-12-11 HKT
發佈時間：15:36 2025-12-11 HKT

周三NBA盃8強爆出冷門，首屆盟主湖人意外「翻車」，他們即使有星將當積（Luka Doncic）狂轟35分，還有「大帝」勒邦占士（LeBron James）搏老命交出準大三元的亮麗數據，仍在主場以119:132不敵缺少了雲班耶馬（Victor Wembanyama）的馬刺，未能晉級4強。

「城堡哥」領軍多回開花 7人得分上雙

賽前，外界普遍看好紫金軍能輕鬆過關，皆因馬刺有當家球星雲班耶馬繼續因腳傷高掛免戰牌。然而戰況卻出人意表，馬刺反客為主，首節在多點開花下攻入39分，反觀湖人則顯得慢熱，上半場僅能依賴雙核當積和占士苦苦支撐，半場結束已落後12分。

下半場馬刺攻勢未減，一度將領先優勢擴大至24分。儘管湖人在第4節末段由馬吉斯史密（Marcus Smart）連珠炮發，單節轟入4個3分球，並一度將分差追近至個位數，可惜為時已晚，最終回天乏術以13分之差落敗，慘遭淘汰。

占士搏老命撐唔起湖人

馬刺此役上演全民皆兵的好戲，剛傷癒復出的「城堡哥」卡斯度（Stephon Castle）挺身而出，貢獻30分、10籃板及6助攻的頂級數據，成為球隊爆冷的首席功臣。而控衛艾朗霍斯（De'Aaron Fox）亦有20分進帳，全隊多達7人得分上雙，團隊籃球發揮得淋漓盡致。湖人方面，當積收錄35分和8助攻；占士亦搏老命上陣36分鐘，交出19分、15籃板及8助攻的準大三元數據，可是逃馬過落敗的厄運。

馬刺4強後，接下來將迎戰今季氣勢如虹、聯盟戰績最強的雷霆，比賽將會於賭城拉斯維加斯上演。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
7小時前
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
7小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
02:45
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
2小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
1小時前
00:27
中環歷山大廈女子廁所誕嬰 與BB一併送院
突發
2小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
2025-12-10 16:07 HKT
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
18小時前
連鎖酒樓晚市再出擊！$18起歎羊腩煲/燒鵝/龍蝦伊麵 全線分店5:30pm起供應
連鎖酒樓晚市再出擊！$18起歎羊腩煲/燒鵝/龍蝦伊麵 全線分店5:30pm起供應
飲食
23小時前