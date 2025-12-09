香港金牛｜NBL衛冕冠軍香港金牛誓師 總經理孫欣偉：休賽期曾報價韋少

NBL衛冕冠軍香港金牛今日進行了25/26賽季的誓師大會，球隊總經理孫欣偉先生透露曾一度報價韋斯博克(Russell Westbrook)等NBA球員；雖未能如願，但依然引入前NBA湖人隊球員美臣鍾斯（Mason Jones）。此外孫欣偉同樣坦言，主場場館是香港金牛發展目前遇到的最大問題，但球隊會盡力協調，儘快帶給大家好消息。

談及聯賽改制，今季NBL將於年尾開賽，時間與CBA重疊。孫欣偉表示，與CBA同步開季，是金牛近年與中國籃協溝通時率先提出的方向：「只有在同一節奏下運行，未來才可能與CBA融合，亦才有機會真正加入CBA。」他續指，中國籃協日前在瀋陽重啟時隔26年的全國籃球工作會議，為中國籃球定調路線，「很多信號已逐步浮現，今季NBL與CBA同時開打，就是重要的一步。」

休賽期曾報價韋斯博克

不過，賽期重疊也令NBL球隊引援難度上升。以金牛為例，上季奪冠功臣、中鋒卡爾頓及楊文學新季初已重返CBA。孫欣偉坦言，招兵買馬確有挑戰，但「不是很大」；他解釋，由於新賽程安排，能選擇的外援相對有限，並坦言曾報價一些NBA球員比如韋斯博克、丁威迪（Dinwiddie），但都未能如願：「目前我們屬NBL球隊，很多大牌球員首選未必是較低級別聯賽。」即便如此，他指金牛仍具吸引力，關鍵在於香港的國際化環境與俱樂部的職業化運營：「不少國際球員喜歡在香港打球，生活與競技環境都舒適，這是得天獨厚的優勢。」

香港金牛今季新援。楊功煜攝

今季香港金牛最強引援美臣鍾斯。楊功煜攝

新援方面，前NBA湖人球員美臣鍾斯首次來華效力。據悉早前已有多支CBA球隊向他拋出橄欖枝。孫欣偉回憶，鍾斯今夏在NBA夏季聯賽表現吸引，曾以高薪加盟澳職NBL的珀斯野貓，惟最終因「水土不服」分手：「我們在得悉情況後立即接洽，他來到這裏，是希望借助平台重新證明自己。」他指鍾斯在「CBA俱樂部盃」的演出投入，並盛讚其球風能帶動隊友：「他不執著個人得分，更樂於分球助隊友得分，是能令身邊人變強的類型。」

主場選址問題

至於主場問題，孫欣偉直言是金牛現階段發展的「最大難題」。修頓球場上季因未達聯賽要求而無法承辦季後賽，他以「修頓之於香港籃球，猶如麥迪遜廣場花園之於紐約尼克斯」形容其歷史地位，但指出場館規模與硬件已難以符合新季賽事標準：「我們與修頓多年合作，感情深厚，但新季確實無法承辦。」他透露現時可選場館本就不多，且檔期衝突未解，令主場遲遲未能拍板：「NBL亦因此推遲賽程公布，對我們而言確實困難。不過香港金牛是從0到1的過程，隨著香港體育發展，這件事終會迎來圓滿結果。請大家拭目以待，等我們好消息！」

記者：楊功煜