NBA｜愛華士轟40分「白做」 木狼105:108不敵太陽

即時體育
更新時間：14:12 2025-12-09 HKT
發佈時間：14:12 2025-12-09 HKT

賽前正值5連勝的木狼今日主場迎戰太陽，太陽主將保加(Devin Booker)今場仍然因傷缺席，但客隊憑着先發5人得分上雙下，以108:105力壓木狼取勝，「狼王」愛華士(Anthony Edwards)今仗狂轟40分，但無奈未能助主隊取勝。

愛華士空轟40分 木狼105:108不敵保加缺席的太陽

保加因受腹股溝受傷影響，今仗缺席太陽作客太陽的賽事，但太陽戰力不減，在上半場曾領先61:57，愛華士雖在易籃後展開反擊，一度將比分追平，但木狼中鋒高拔(Rudy Gobert)在防守馬克威廉斯(Mark Williams)上籃時出肘，在裁判翻看重播後判定為二級惡意犯規被罰離場，木狼在林度（Julis Randle)和愛華士接連得分助木狼在第三節完結時追成84:84平手。到決勝節太陽立馬打出一波14:3的攻勢拉開比分，但木狼依舊憑着林度和愛華士拉近比分，可惜最後關頭木狼未能把握追平機會，以105:108不敵太陽。

今仗太陽先發五人全員得分上雙，馬克威廉斯攻入全隊最高的22分外加7籃板，而基利士比(Collin Gillespie)和狄龍布魯士(Dillon Brooks)分別攻入19分和18分。而木狼則有愛華士攻入全場最高的40分外加9籃板，林度則攻入21分8助攻，而第三節被逐的高拔亦貢獻了15分8籃板。
 

