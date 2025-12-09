殘特奧會｜硬地滾球啟德開鑼 梁育榮取兩連勝 首仗贏勁敵 盼全運封王補齊獎牌版圖

殘特奧會硬地滾球項目今日在啟德體藝館開鑼，作為港隊硬地滾球的佼佼者，香港一團的梁育榮在今日兩場男子BC4循環賽中先後戰勝廣東一團選手鄭遠森和廣東二團的陳俊希，以兩連勝結束第一日的賽事。

梁育榮作為「香港残奥六朝元老」，曾經兩度在殘奧封王。首仗就對上循環賽中的最強對手，廣東一團的鄭遠森。不過梁育榮並沒有遇到太多困難，很快就以4:1戰勝對手。賽後梁育榮對於首仗的表現感到滿意，坦言鄭遠森是平時交手多次的勁敵，很開心可以取得勝利：「其實他臨場有失誤，令我把握到機會輕鬆取勝。希望決賽可以再遇上他，打一場真真正正的精彩比賽。」梁育榮透露今次是這位功勳選手第一次參加全運會，希望可以取得金牌：「屋企其他比賽的獎牌都拿齊了，就差這塊金牌。」

此外梁育榮亦大讚啟德體藝館，並表示這是他第一次來到這麼大的場館比賽：「奧運會都沒有這麼大。」同時不忘感謝到場支持的市民與學生：「上班時間都有觀眾入場打氣，我覺得非常開心。」

下午次仗，梁育榮手感持續火熱，火力全開以9：0「兵不血刃」橫掃廣東二團的陳俊希，強勢收官首日賽程。

記者：楊功煜