NBA｜楊瀚森首次正選出場 19分鐘出場時間生涯新高 正負值+2全隊次高

今季NBA唯一的中國球員楊瀚森，今日在拓荒者對灰熊一戰迎來職業生涯首次正選登場。楊瀚森出場生涯新高的19分13秒，錄得4分、5個籃板及2次助攻，雖然球隊最終以96:117不敵灰熊，但他在末節調整後多次有亮眼表現，賽後亦獲主教練史必達（Tiago Splitter）點名讚好。

HANSEN HANG TIME. pic.twitter.com/vWWJcPjEgO — Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 8, 2025

兩大中鋒缺陣把握機會

拓荒者兩位中鋒克林根（Donovan Clingan）及羅拔・威廉士（Robert Williams）因傷缺陣，楊瀚森因而首度以正選身份披甲。初次正選的他開局明顯受困犯規，半場交出0分、1籃板、4犯的數據。下半場逐步適應比賽強度及節奏，第三節拿下2籃板2助攻，面上開始露出笑容。第四節初段面對灰熊2米24華裔中鋒錫克・伊迪（Zach Edey，亦稱周志豪），楊瀚森憑腳步轉身擺脫防守，雙手入樽為個人開齋。

上半場受困犯規下半場回勇

其後楊瀚森在場上表現落力，多次強硬卡位爭板，防守亦見積極。雖然球隊末節被對手拉開差距，他全場仍交出4分5籃板2助攻，雖然有5次犯規，但正負值達+2，為全隊次高。拓荒者在他上場期間球隊淨勝2分，下場後則淨負25分。

賽後主帥史必達肯定這名20歲中鋒的末節反彈：「他開局的確打得一般，但最後一節打得很好。這對他是寶貴一課，讓他得到與高大內線對位的經驗。」楊瀚森亦直言上半場有些畏手畏腳：「剛上場未適應節奏和對抗，需要時間去調整和提升。」談到與錫克・伊迪對位，他表示：「他是很好的球員，我要向他學習，了解長人如何在NBA生存。」

5日7000公里奔波

值得一提的是，楊瀚森近日在NBA與發展聯盟之間頻密奔走。12月4日客戰騎士後，隨即由克里夫蘭飛返波特蘭出戰發展聯盟，「背靠背」出場35分鐘；其後被拓荒者召回，從波特蘭再飛行4至5小時赴孟菲斯與一隊會合，並於今日正選上陣。5日內往返約7000公里，體能面臨考驗。不過他笑言年輕就是本錢：「我才20歲，還沒那麼老。」