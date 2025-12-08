CBA俱樂部盃｜香港⾦⽜⼒戰惜負上海久事 兩勝兩負完成⾸次CBA俱樂部盃之旅

香港⾦⽜在昨日（7日）第⼆屆中國⼈壽 CBA 俱樂部盃最後⼀戰鬥上海久事，最終以 78：101 落敗，以兩勝兩負結束今屆征途。球隊在今屆賽事中展現具備挑戰更⾼層級舞台的實⼒，表現令⼈眼前⼀亮。

⾯對上屆CBA俱樂部盃冠軍，香港⾦⽜今場派出唐才育、盧藝文、孫晨然、美⾂鍾斯（Mason Jones）和巴爾文（Ondřej Balvín）出任正選。

開場後，香港⾦⽜迅速進入比賽狀態，「⼤巴」巴爾文先以⼀記外線三分為球隊揭開序幕，其後再接應鍾斯妙傳，在對⼿⾯前強勢入樽，⼀度取得領先。不過，隨着對⼿加強防守強度，香港⾦⽜進攻受阻，加上出現連串失誤，被對⼿打出⼀波11：0的攻勢，被反超⾄13：21。其後董健命中三分球為球隊⽌⾎，阿諾斯克亦在三⼈包夾下強⾏上籃搏得 And-1，可惜加罰不中。⾸節結束，香港⾦⽜以18：24落後。

進入第⼆節，香港⾦⽜再度受制於對⼿嚴密防守，命中率偏低，比分⼀度被拉開⾄24：42。球隊隨後靠董健及阿諾斯克的強攻與罰球苦苦⽀撐，但半場仍以落後19分，以39：58的比數返回更衣室。

換邊後，儘管分差甚⼤，但香港⾦⽜球員仍毫不放棄，全⼒打好每⼀球。第三節雙⽅打得較為接近，香港⾦⽜以24：21稍佔上風，把比分追⾄63：79。可惜最後⼀節未能進⼀步縮窄差距，最終香港⾦⽜以78：101不敵上海久事，結束本屆CBA俱樂部盃之旅。

香港金牛今場4個球員得分上雙位數，包括董健14分3偷截3籃板，盧藝文收獲13分，當中包括3個三分球，巴爾文得14分7籃板，阿諾斯克交出「雙雙」15分11籃板。香港金牛最終以兩勝兩負完成第二屆中國人壽CBA俱樂部盃之旅，整體表現驚喜，向球迷證明球隊已具備挑戰更高級別舞台的實力。

香港金牛主教練解立彬賽後表示：「首先，香港金牛作為NBL球隊參加CBA俱樂部盃，我覺得是我們球隊的一個新開始，全隊上下都非常享受和珍惜今次機會。今次能夠跟這些CBA強隊過招的時候，深刻感受到我們與強隊的差距。我們今次在這四場賽事都展現了很好的精神面貌和球隊的凝聚力，同時在賽事中找到我們的不足。NBL聯賽還有十多天才開始，我們有時間去把這些細小的環節總結出來，通過訓練去作最後準備。最後，再次感謝CBA公司給予香港金牛機會，參加這次賽事。」