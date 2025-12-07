NBA│哈登創里程碑躋身得分榜第10位 惟壓哨3分失手 快艇不敵木狼 │有片

快艇球星哈登（James Harden）周日作客木狼時，迎來個人職業生涯光輝一頁，個人獨取34分，生涯總得分超越名將安東尼（Carmelo Anthony），躋身NBA史上得分榜第10位。然而紀錄夜的最後一擊，哈登射失壓哨追平三分球，快艇最終負106:109，這個歷史性一夜添上遺憾。

賽後直言「夢想成真」

賽前，哈登距離安東尼的28,289分僅差20分。他甫開賽即手感火熱，上半場已豪取19分，並於第三節中段憑藉兩記罰球，正式完成超越。目前哈登以28,303分位列第10，是繼勒邦占士和杜倫後，第3位躋身此星級榜單的現役球員。對於這項成就，哈登賽後難掩興奮道：「這就像是夢想成真，我所投入的努力開花結果。」

作為得分榜前10位僅有的三名後衛之一，哈登更幽默地將自己與米高佐敦和高比拜仁區分：「他們都在天上飛，而我大部分得分都在地板上完成，這是我為自己感到驕傲的原因。」

James Harden has officially climbed into the NBA’s top 10 all-time scorers list 🔥



With his 21st point vs. Minnesota, Harden passed Carmelo Anthony for 10th all-time. pic.twitter.com/izMsT3F9xt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 7, 2025

快艇8戰7敗 戰績堪憂

可惜的是，哈登的個人榮耀未能為球隊帶來勝利。快艇雖一度領先達18分，但末節遭木狼後備拿斯列特（Naz Reid）連環轟炸，單節豪取14分，包括完場前13秒的致勝三分球。哈登最後關頭有追平機會，可惜他錯失這個壓哨3分。連同今仗，快艇近8場7敗，球隊如何走出低谷，將是「大鬍子」比個人紀錄更需面對的嚴峻考驗。