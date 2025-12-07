Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│哈登創里程碑躋身得分榜第10位 惟壓哨3分失手 快艇不敵木狼 │有片

即時體育
更新時間：15:41 2025-12-07 HKT
發佈時間：15:41 2025-12-07 HKT

快艇球星哈登（James Harden）周日作客木狼時，迎來個人職業生涯光輝一頁，個人獨取34分，生涯總得分超越名將安東尼（Carmelo Anthony），躋身NBA史上得分榜第10位。然而紀錄夜的最後一擊，哈登射失壓哨追平三分球，快艇最終負106:109，這個歷史性一夜添上遺憾。

賽後直言「夢想成真」

賽前，哈登距離安東尼的28,289分僅差20分。他甫開賽即手感火熱，上半場已豪取19分，並於第三節中段憑藉兩記罰球，正式完成超越。目前哈登以28,303分位列第10，是繼勒邦占士和杜倫後，第3位躋身此星級榜單的現役球員。對於這項成就，哈登賽後難掩興奮道：「這就像是夢想成真，我所投入的努力開花結果。」

作為得分榜前10位僅有的三名後衛之一，哈登更幽默地將自己與米高佐敦和高比拜仁區分：「他們都在天上飛，而我大部分得分都在地板上完成，這是我為自己感到驕傲的原因。」

 

快艇8戰7敗 戰績堪憂

可惜的是，哈登的個人榮耀未能為球隊帶來勝利。快艇雖一度領先達18分，但末節遭木狼後備拿斯列特（Naz Reid）連環轟炸，單節豪取14分，包括完場前13秒的致勝三分球。哈登最後關頭有追平機會，可惜他錯失這個壓哨3分。連同今仗，快艇近8場7敗，球隊如何走出低谷，將是「大鬍子」比個人紀錄更需面對的嚴峻考驗。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
6小時前
立法會選舉2025．持續更新｜投票時間上午7時半開始 至晚上11時半結束
02:21
立法會選舉．持續更新｜選管會：截至早上10時半共收47宗與選舉相關投訴 提醒直選選民切勿蓋兩個印
政情
5小時前
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
23小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
7小時前
立法會選舉2025．投票率持續更新
立法會選舉．投票率｜截至下午3時半 直選投票率19.57%逼近兩成 累計逾80萬人投票
政情
14分鐘前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
20小時前
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
23小時前
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙
「天降」煙蒂燒焦渠 龜裂紋觸目驚心 樓下住戶靠廁所花灑滅火 驚到震：成層都聞到煙｜Juicy叮
時事熱話
5小時前