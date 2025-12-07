香港壁球公開賽2025｜「世一」化亞素爭「衛冕」 應屆世界冠軍舒雅賓妮望在港一騷「八年之癢」

首次在海洋公園正門前四面玻璃場舉行的「白金級」的香港壁球公開賽周日來到壓軸決賽，黃昏5時半率先進行女單決賽，由2017年本賽冠軍、埃及的舒雅賓妮（Nour ElSherbini）對首次躋身「白金級」決賽的美國奧利維亞（Olivia Weaver），緊接是男單決賽，由上屆冠軍兼「世一」的埃及化亞素（Mostafa Asal）對同胞伊巴謙（Youssef Ibrahim）。

八屆世界冠軍舒雅賓妮，八年前曾奪香港公開賽桂冠，她希望今年能再一嚐香港站冠軍滋味。徐嘉華攝

埃及同胞夏瑪妮（左）在比賽途中不慎打至倒地，要醫護人員入場治理，幸無大礙可繼續比賽。徐嘉華攝

世界排名第一的化亞素（左）以3:0勝英國20歲新星祖拿（右）。徐嘉華攝

已手執兩面香港站金牌的化亞素，今年再以大熱姿態闖入決賽。徐嘉華攝

頭場的女單決賽是2位年屆30歲的球星對決，舒雅賓妮是應屆兼8屆世界冠軍（平了大馬傳奇Nicol David的世錦賽金牌紀錄），後者曾2奪世錦賽銅牌（2024、2025年），而且是首次殺入「白金級」賽事的決賽；周六晚在4強以3:1（11:9、6:11、11:6、11:7）擊敗日本一姐渡邊里美後表示：「我十分失望，在上季及今季的白金級比賽都4強下馬，今季4強不是我的目標，每個比賽都以贏冠軍為目標；好開心剛剛贏到渡邊這強頑的對手。」

美國的奧利維亞（左） 四強惡鬥日本的渡邊里美（右），首次晉級白金級賽事的決賽。 徐嘉華攝

渡邊（右）曾在比賽中打至倒地，幸無大礙繼續比賽。 徐嘉華攝

徐嘉華攝

決賽將面對應屆世界冠軍舒雅賓妮，終於通過了4強入到決賽、世界排名第5的Olivia，說：「每一日都是新的一日，決賽我只想著如何將自己的的技戰術打出來，集中自己控制到的事，這有助我在比賽中穩定情緒。」談到入決賽經驗稍勝的舒雅賓妮，Olivia表示：「今季（9月開始）我未對過舒雅賓鈮，我跟上季相比，已是不一樣的球手，我從每場比賽中學習，加上我在體能上、技、戰術上不斷加強，十分期待決賽對她。」舒雅賓妮今季暫時未拿到任何比賽的冠軍，Olivia預計對手會想盡辦法爭取香港站的桂冠。

舒雅賓妮今季金牌仍未開齋，可以想像她渴望在香港站打開金牌之門的決心。徐嘉華攝

舒雅賓妮在4強面對下周將升上世界第一的埃及同胞夏瑪妮（Hania El Hammamy)，在69分鐘的激戰中，Hania曾多次打到倒地，要物理治療師入場查看傷勢，最終前世界一姐的舒雅賓妮以3:2（7:11、11:9、5:11、11:7、11:3）反勝入決賽，這亦是她繼去年後再次入決賽，而這位8屆世界冠軍對上一次在香港捧盃是2017年一屆，她自己也說：「過去幾年，我都很想在香港再次捧，但都做不到，像一個壞習慣，香港站是亞洲區最大型的『白金級』比賽，明日決賽我會一如以往準備決賽一樣去準備。」

伊巴謙（左）在四強以3:1勝新西蘭的保高爾（右）。徐嘉華攝

男子組方面，衛冕的化亞素在4強以3:0 (11:3, 11:5, 11:1)擊敗英國20歲新星祖拿（Jonah Bryant），他決賽的對手伊巴謙，後者以3:1（3:11、13:11、11:8、11:8）勝新西蘭的保高爾（Paul Coll）。

記者/攝影：徐嘉華