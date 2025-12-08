網球｜黃澤林將出戰香港網球公開賽 自評滿意25賽季 希望26賽季主場首戰可以「開個好頭」

中銀香港網球公開賽將於2026年1月4日至11日假維多利亞公園網球主場上演。確定出戰的香港男子網球「一哥」黃澤林（Coleman）近日接受視像訪問，自評滿意2025賽季的整體表現，並期望在新一季主場揭幕戰「開個好頭」，延續進步勢頭。

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）近日接受傳媒視像訪問。視像截圖

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）近日接受傳媒視像訪問。視像截圖

回望2025年，黃澤林最具標誌性的突破，當屬歷史性躋身美國網球公開賽第三圈，成為首位打入美網第三圈的香港球手。他坦言：「今年打得還不錯，大型賽事表現可以。雖然排名同去年差不多，但我覺得自己在球技上進步了很多，這也是我同教練團隊最看重的地方。教練亦經常講，只要水平到了，排名提升只是時間問題。所以我不會想太多，只希望每日都可以保持進步，2025年整體而言是很滿意的。」他續指，美網對其意義重大：「算是對自己的一種肯定，原來我同世界頂尖選手（羅布列夫）也可以打滿5盤，甚至差點贏。」

密集賽程考驗體能 Coleman：恢復比訓練更重要

2025年對黃澤林而言既是突破之年，亦是賽程緊湊的一年——美網、台維斯盃、全運會幾乎全勤上陣。他直言身體負荷不小：「每個星期都要比賽，對身體和體能是很大的考驗。」Coleman亦透露，目前狀態「還OK」，但會逼自己做好恢復，強調「不可以偷懶」：「恢復其實比訓練更重要，有時候休息比訓練更有用。尤其到我們這個水平，大家實力相當，就看當日的狀態和發揮。」

黃澤林代表港隊出戰今年的台維斯盃。星島圖片

黃澤林代表港隊出戰今年的台維斯盃。星島圖片

黃澤林代表港隊出戰今年的台維斯盃。星島圖片

黃澤林代表港隊出戰今年的台維斯盃。星島圖片

主場出擊志在「開個好頭」 著眼持續進步

作為2026賽季首場賽事，Coleman冀在香港ATP250賽打出理想表現：「希望明年有個好的開始，畢竟這是新賽季第一個星期的比賽。」他亦自我鞭策，保持學習提升：「人家一直在進步，你不努力就會落後，所以永遠都要覺得自己還有不足，每日都要想自己還有什麼地方需要努力。」

定位進攻型打法 期待新季延續成熟度

談及技術路線，Coleman表示近年已更清晰自身風格，將堅持「進攻型網球」：「我覺得我已經越來越清楚自己的打法，亦越來越成熟，很期待新一年的比賽，堅持自己的訓練成果。」

新季行程方面，他透露除了出戰香港站，稍後將赴澳洲備戰澳網，2月回港出戰台維斯盃，其他賽事安排尚待確定。

名將盧布列夫、吳易昺、商竣程確認出戰

值得一提的是，俄羅斯球手羅布列夫，內地好手吳易昺、商竣程都將參加今次ATP250香港站。若有機會對上盧布列夫或吳易昺，Coleman有望迎來兩場「復仇之戰」。今年Coleman正是不敵盧布列夫止步美網32強；而全運會四強賽Coleman與吳易昺同樣上演名局，兩人前兩盤皆戰至「搶七」各下一城，決勝盤吳易昺以6:4險勝，Coleman以1:2無緣決賽。Coleman稱過去與兩人多次交手，期待再度碰頭之餘，亦希望與未曾對陣的球手切磋。

黃澤林和吳易昺擁抱致意。新華社

黃澤林全運會止步準決賽。星島圖片

黃澤林全運會止步準決賽。星島圖片

中銀香港網球公開賽2026年1月4日至11日假維園網球主場舉行，作為新賽季首周ATP250賽事，焦點雲集，港將Coleman力爭主場奏捷，為新一年帶來強勢開局。