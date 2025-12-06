「世一」蔡俊彥日本首奪FIE世界盃冠軍 半年擸走4個國際賽金牌 周日跟張家朗爭團體

挾應屆世界冠軍兼「世一」蔡俊彥（Ryan）周六在日本福岡世界盃再次登頂，進一步鞏固他的世界排名第一位置！Ryan由64強連闖5關入4強，以大比數15:4大勝美國「世二」陳海翔，決賽的對手、中立國的Kirill Borodachev 正是7月世界錦標賽的決賽翻版，Ryan由頭領先，最終以15:9首次取得「世界盃」冠軍，這亦是他近半年來第4個國際賽冠軍。

今站日本世界盃是新一個賽季的第2站，Ryan今仗可以說是「中立國殺手」，他在64強淘汰賽開始到決賽，總共遇上了4位「中立國劍手」，他都一一擊退，值得一提是他在4強的對手，是美國「世二」名將陳海翔，狀態極佳的Ryan以大比數15:4取得勝利，他們二人曾於去年香港站的世界盃首圈碰頭，當時陳海翔以「決一劍」勝主場的Ryan，今次可以說是報了一劍之仇。

Ryan由今年5月的上海大獎賽開始，連續3個月取得「大賽」金牌，包括6月亞洲錦標賽、7月格魯吉亞世界錦標賽的冠軍，今次FIE世界盃登頂，寫下他個人另一個里程碑（Ryan曾於2023年同一個比賽取得銅牌）。

美中不足是兩屆奧運金牌張家朗在32強以12:15不敵英國19歲小𡢅David Sosnov，提早畢業。

周日將上演團體賽，今次是以Ryan及家朗為首的香港隊，自上月中全運會合力奪得團體賽金牌後再次出擊，可望有突破性的成績。

記者：徐嘉華