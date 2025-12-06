Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓球｜港隊一哥黃鎮廷：從顥樺身上看到希望 阿杜的拼搏提醒我不能比她差

即時體育
更新時間：12:33 2025-12-06 HKT
發佈時間：12:33 2025-12-06 HKT

2028年洛杉磯奧運會乒乓球賽的6面金牌，包括重新加入男、女雙打，保留混雙（還有男、女單及混合團體），矢志要奪奧運獎牌的香港一哥黃鎮廷未來更專注雙打及混雙，談到2位拍檔杜凱琹及陳顥樺，阿廷都有讚冇彈。

阿廷是港隊的中流砥柱，希望將自己的經驗跟後輩們分享。ITTF圖
阿廷是港隊的中流砥柱，希望將自己的經驗跟後輩們分享。ITTF圖
阿廷同阿杜這組合已四奪世界錦標賽銅牌，前無故人。ITTF圖
阿廷同阿杜這組合已四奪世界錦標賽銅牌，前無故人。ITTF圖

阿杜夠堅強、果斷（2015、2017、2023及2025年世界錦標賽混雙4銅、世界排名第5）

談起比自己年輕6年的阿杜，阿廷讚口不絕：「阿杜是一個比較堅強的女子運動員，好多時在緊張的關頭，她都能果斷地出手，跟阿杜配了這麼多年，我也有在她身上學習到，每次見到阿杜的拼搏，也促使我不能做得比他差。」「黃杜配」在10年間4奪世錦賽銅牌，阿廷也說「超出預算」，他說：「每一次拿獎，給我們更大信心繼續走下去。」

阿廷跟年青的顥樺才合作一年，成績令人讚不絕口。ITTF圖
阿廷跟年青的顥樺才合作一年，成績令人讚不絕口。ITTF圖

顥樺外向，從他身上看到希望（2025瑞典大滿貫金牌、世界排名第一）

阿廷跟比自己年輕足足14年的顥樺夾了才一年，上周已升到WTT男雙「世一」，談到小師弟，阿廷說：「顥樺性格比較開朗，遇到困難時會積極去想辦法改變，跟他的默契、溝通越來越好。」阿廷最難忘是跟顥樺在8月歷史性奪瑞典大滿貫金牌，令他們信心大增，給彼此看到希望。

記者：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
Threads@21acm0630
01:03
荃灣中心單位窗邊雜物起火 百人驚醒疏散 男戶主吸入濃煙不適
突發
9小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
23小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
影視圈
17小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
2025-12-05 12:49 HKT
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
22小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
突發
10小時前
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
影視圈
4小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
5小時前
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
飲食
4小時前