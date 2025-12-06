乒乓球｜港隊一哥黃鎮廷：從顥樺身上看到希望 阿杜的拼搏提醒我不能比她差

2028年洛杉磯奧運會乒乓球賽的6面金牌，包括重新加入男、女雙打，保留混雙（還有男、女單及混合團體），矢志要奪奧運獎牌的香港一哥黃鎮廷未來更專注雙打及混雙，談到2位拍檔杜凱琹及陳顥樺，阿廷都有讚冇彈。

阿廷是港隊的中流砥柱，希望將自己的經驗跟後輩們分享。ITTF圖

阿廷同阿杜這組合已四奪世界錦標賽銅牌，前無故人。ITTF圖

阿杜夠堅強、果斷（2015、2017、2023及2025年世界錦標賽混雙4銅、世界排名第5）

談起比自己年輕6年的阿杜，阿廷讚口不絕：「阿杜是一個比較堅強的女子運動員，好多時在緊張的關頭，她都能果斷地出手，跟阿杜配了這麼多年，我也有在她身上學習到，每次見到阿杜的拼搏，也促使我不能做得比他差。」「黃杜配」在10年間4奪世錦賽銅牌，阿廷也說「超出預算」，他說：「每一次拿獎，給我們更大信心繼續走下去。」

阿廷跟年青的顥樺才合作一年，成績令人讚不絕口。ITTF圖

顥樺外向，從他身上看到希望（2025瑞典大滿貫金牌、世界排名第一）

阿廷跟比自己年輕足足14年的顥樺夾了才一年，上周已升到WTT男雙「世一」，談到小師弟，阿廷說：「顥樺性格比較開朗，遇到困難時會積極去想辦法改變，跟他的默契、溝通越來越好。」阿廷最難忘是跟顥樺在8月歷史性奪瑞典大滿貫金牌，令他們信心大增，給彼此看到希望。

記者：徐嘉華