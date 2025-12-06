乒乓球｜34歲黃鎮廷近年越打越有 深信名將一句話：只要心存熱愛，永遠都是當打之年

香港乒壇一哥黃鎮廷套用中國名將馬龍一句話：「只要心存熱愛，永遠都是當打之年」，年屆34歲的他近年越打越有，光是2025年已手執世錦賽混雙銅牌、歷史性瑞典大滿貫雙打金牌，跟小師弟陳顥樺上周榮升雙打「世一」，這些他都歸功於家中兩位「福星」、正懷第二胎的太太及女兒，他期望下周三（10號）在紅館展開的WTT乒球總決賽，在「福星」面前打出好成績。

記者：徐嘉華

攝影：廖偉業

混雙拍檔杜凱琹曾以「暖爸」來形容阿廷，認為對方當了爸爸後，更識得關注別人的感受，說話也比以前多了，這一點，將於明年初升任為第二任爸爸的阿廷也認同說：「近這2、3年有了家庭、有了小朋友，我都想自己發放多點正能量，在性格上及想法上都想積極點。」

枱上的難忘獎項，全部都是近兩年的突出成績，他坦言家人的支持好重要。廖偉業攝

阿廷於2022年跟圈外女友Stella結婚，2023年女兒凱楹出世，這3年的乒乓球事業上到另一高峰，先是2023年世界錦標賽，再次跟阿杜奪得他們第3次奪混雙銅牌，緊接的杭州亞運會，他獨自在單打過關斬將取得銅牌，2024年底的混合團體世界盃，他跟隊友合力奪得歷史性銅牌，到今年5月他與阿杜4奪世錦賽混雙銅牌（2015、2017、2023及2025年），為香港混雙寫下新一頁，這還未完，在8月瑞典大滿貫，他跟20歲的陳顥樺爆冷奪得雙打金牌、10月亞洲團體錦標賽，他帶領男子隊歷史性奪得銀牌，緊接的倫敦WTT明星挑戰賽，他分別跟杜凱琹及陳顥樺在同一比賽奪得混雙及雙打「雙銀牌」，阿廷也說：「我也沒想過自己會拿到這些獎牌，全部預料之外，可能我的太太及女兒旺我。」

囡囡拿起球拍，擺出打波的姿勢，十分可愛。廖偉業攝

阿廷笑說有朋友叫他不要退，未來跟女兒合作混雙。 廖偉業攝

訪問在阿廷家居附近，靚太Stella細心看住囡囡，讓阿廷專心做訪問；太太及囡囡不單止是「福星」，亦是令阿廷抽離乒乓球比賽的壓力的良藥，他說：「每次訓練後回到家，我一打開門，囡囡就會走過來要抱抱，亦會說聲：『爸爸回來了』，十分窩心，再累也是值得的；有時我在海外比賽，太太會傳來女兒一些有趣的片段，我會在比賽前看一看，即時舒緩了比賽的緊張心情及壓力，整個人都放鬆了，有助比賽發揮。」

阿廷難忘4個大獎：右起：2023杭州亞運男單銅牌、2023世界錦標賽混雙銅牌、2025混團世界盃銅牌、2025WTT瑞典大滿貫雙打金牌。廖偉業攝

阿廷18歲讀完中五（即2010年）才開始做全職運動員，近10年已是香港男子乒球隊的領軍人物，他說得到的成績比預期多，亦希望一直打下去；談到年齡，阿廷套用國家傳奇馬龍說過的：「只要心存熱愛，永遠都是當打之年」，阿廷除了熱愛乒乓球的心始終不變外，還有未了的乒球心願支持他打下去，他說：「我當然希望自己可以行得更遠更長久，亦想繼續突破自己，好想拿奧運獎牌，上一屆巴黎奧運混雙只爭一步（銅牌戰負南韓），我每個比賽的獎牌都拿過，獨欠奧運，希望可以堅持到下一屆，甚至更遠。」