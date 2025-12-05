Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球│施丹到訪上海 與樊振東街頭打乒乓球

即時體育
更新時間：20:40 2025-12-05 HKT
發佈時間：20:40 2025-12-05 HKT

法國足球名宿施丹最近到訪上海，出席贊助商不同的活動之餘，亦四出觀光，遊逛不同地標性建築，還到上海交通大學參加足球校園日活動。

施丹、樊振東街頭打乒乓球

此外他在中國行期間，亦與早前出戰完全運會的國家乒乓球好手樊振東見面，並在街頭切磋乒乓球。施丹官方微博和IG早前都上載多張中國行的相片，而今午發布的微博帖文，9張相片都是施丹與樊振東在咖啡廳閒聊，以及在街頭切磋乒球的相片，還以中英文寫道：「稍早在上海，開心見到了一位優秀的年輕人，球打得着實可以﹗Earlier in Shanghai, I was happy to meet an outstanding young man, and he can really play! 」他更標註了樊振東。

樊振東本身是足球迷

樊振東與施丹跨界別活動，前者本身是足球迷。而他將會出發往德國，向所屬球會薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken TT）報到，繼續留洋。

