NBA｜當積缺陣里夫斯再現神奇表現 狂轟44分帶隊險勝速龍 絕殺一球源自妙傳串聯（有片）

即時體育
更新時間：13:40 2025-12-05 HKT
發佈時間：13:40 2025-12-05 HKT

湖人球星里夫斯（Austin Reaves）延續今季火熱手感，於當積（Luka Dončić）因次子誕生缺席下再度爆發，全場砍下44分並送出10次助攻，幾乎以一己之力挑起湖人進攻重擔，最終助球隊以123：120險勝速龍。

 

里夫斯開局即火力全開，上半場斬獲14分、5籃板及7助攻；第三節繼續手感滾燙，單節再取22分，頻頻打出高難度入球。全場他出戰40分鐘，21投13中、三分11投5中、罰球15中13，寫下44分、5籃板、10助攻的亮眼數據。關鍵的第四節，里夫斯先是強硬上籃追平至120：120，後再吸引速龍兩人包夾後妙傳勒邦占士（LeBron James），占士隨後再橫傳至左側底角的八村壘，後者三分手起刀落命中絕殺，為湖人鎖定勝局。

值得一提的是，今季每逢當積缺陣，里夫斯均有「超神」演出，場均達41分、5.3籃板及10.3助攻。回看10月27及28日對帝王、拓荒者兩仗，他分別轟下51分與41分。隨著占士狀態漸見起伏，里夫斯已然成為除當積外，湖人最可靠的進攻支柱之一。

賽後里夫斯談及絕殺一刻難掩興奮：「感覺太好了，那些瞬間是純粹的喜悅。」他亦特意向占士致敬：「很多時候，人們總對他的選擇指指點點——他投籃就說該傳球，他傳球又說該投籃。但我們應該向一位一心只想贏球、只做正確選擇的球員致敬。他整個職業生涯一直如此。感謝他。」

