NBA｜不要紀錄要勝利 占士助攻八村壘絕殺 1297場連續得分上雙紀錄作古（有片）

即時體育
更新時間：13:01 2025-12-05 HKT
發佈時間：13:01 2025-12-05 HKT

湖人球星勒邦占士（LeBron James）今日對陣速龍一戰，選擇在關鍵時刻放棄延續連續得分上雙的里程碑，改以致勝助攻成就隊友。終場前一擊，占士突破吸引包夾後橫傳左側底角，八村壘手起刀落射入絕殺三分，助湖人以123：120險勝速龍。占士的連續得分上雙紀錄至此定格於1297場，上次未達雙位數已要追溯至2007年

 

今仗湖人面對速龍，占士狀態平平，全場17投4中、三分5投皆失，僅收穫8分6籃板，但貢獻亮眼的11次助攻。最關鍵一球，占士接里夫斯（Austin Reaves）傳球後強行切入，面對補防未選擇勉強出手，轉而精準找到底角空位的八村壘，後者三分手起刀落，皮球應聲入網完成絕殺，為湖人鎖定勝局。賽後占士坦言不會因紀錄終結介懷：「沒什麼感受，我們贏球了。我就是用正確方式打球，永遠堅持正確選擇，這是我一直以來的準則。」

 

雖然1297場的「上雙」長河告一段落，但占士在可延續紀錄之時選擇成全隊友、以勝利為先，為紀錄劃下頗具傳奇色彩的句點。在占士職業生涯中，曾經有人質疑占士關鍵時刻喜歡傳球，對此他直言不以為然，強調一貫球風：「那些是我聽過最愚蠢的話。如何傳出正確的球、做出正確選擇，我的職業生涯一直如此。」

占士上一次常規賽得分未上雙，為2007年1月6日騎士95：86擊敗公鹿一役，當時他上陣43分鐘，13投3中、罰球2中2，錄得8分、5籃板、9助攻、1抄截。值得一提的是，彼時他的兒子布朗尼占士僅2歲，今屆狀元法拉格才出生15日，而現任湖人主帥雷迪克尚為新秀。橫跨19載的穩定輸出，足見其傳奇地位。

