NBA｜威廉臣又傷出至少缺席三星期 愛華士狂轟44分助木狼加時149:142挫塘鵝

塘鵝周二主場迎戰木狼，未開波先迎惡耗，球星錫安威廉臣（Zion Williamson)因肌肉拉傷，再要缺席至少3個星期，但塘鵝火力不減更一度領先，但奈何被新「狼王」愛華士(Anthony Edwards)第4節尾段命中關鍵追平分，將比賽拖入加時賽更轟入本季新高44分，最終助木狼在加時以149:142擊敗塘鵝。

威廉臣又受傷 「狼王」愛華士發威助木狼加時退塘鵝

季前威廉臣宣佈減磅成功，不少球迷都相當期待這位前狀元今季表現，但這位曾被稱為「怪物新人」的狀元爺在減磅成功後依然受傷病困擾，今場開波前更宣佈因腹股溝拉傷至少缺陣3個星期，令本身戰績不佳的塘鵝雪上加霜。但今場主場對木狼憑着梅菲三世(Trey Murphy III)和新秀戴力昆(Derik Queen)的出色表現，塘鵝一度領先木狼，但木狼有愛華士最後時刻上籃得手，將比賽拖進加時賽，之後一鼓作氣以149:142擊敗塘鵝。

今仗木狼有6人得分上雙，「狼王」愛華士攻入全場最高兼本季新高的44分，外加5籃板4助攻，法國中鋒高拔(Rudy Gobert)攻入26分13籃板。而塘鵝方面同樣有6人得分上雙，其中墨菲三世攻入全隊最高的33分外加15籃板4助攻，另外亦有沙迪比(Saddiq Bey)攻入22分，以及兩位新秀戴力昆和菲爾士(Jeremiah Fears)齊齊攻入21分，無奈未能為球隊止血，吞本季第19敗，目前僅勝3場。