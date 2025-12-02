香港壁球公開賽2025｜香港一姐何子樂穿著一身黑色比賽 首圈惜負埃及好友

吸引世界排名頭25位球手來港參賽的香港壁球公開賽，周一在香港壁球中心展開，大會在賽前為悼念大埔宏福苑五級火災遇難者進行一分鐘默哀，參賽的6位港將們都在戰衣上扣上黑色絲帶以示悼念，包括家住大埔的香港一姐何子樂，她罕有地身穿黑衫黑裙黑頭巾，賽後表示對事件感到「震驚」、「傷心」。

何子樂跟Sana Ibrahim是好友，兩人第一次在比賽中對壘。 徐嘉華攝

子樂一身黑色出戰今屆香港公開賽。徐嘉華攝

世界排名32位的子樂周一的首圈比賽面對巡迴賽的埃及好友、世界排名16的Sana Ibrahim，港將認為自己在比賽頭2局想得太多，亦被上周的香港足球會壁球賽的不佳表現影響到，未能完全集中比賽發揮自己應有水平下，以6:11、6:11、8:11下馬。

徐嘉華攝

對於大埔火災慘劇，子樂表示：「我家住的大埔也看到火災那邊，出事當天都看到有白煙，以為很快會無事，沒想過咁大件事，我落後去比賽時看到沿路好多消防車，以為好快會救熄，比賽後再看新聞才知如此嚴重，好震驚，亦好傷心。」子樂也有力盡綿力捐錢支援。

湯丸有認識的壁球教練居住受火災影響的樓宇中，幸出事期間剛出外教波。徐嘉華攝

徐嘉華攝

世界排名50的湯芷穎「湯丸」以「外卡」出戰女單首圈，可惜在23分鐘的激戰中以5:11、5:11、3:11不敵世界排名19的法國球手阿爾維絲（Melissa Alves）。對於大埔火災，她說：「其實近幾日都好難集中比賽，但比賽還是繼續，記掛住大埔居民之餘，自己也盡自己責任打好比賽。」

湯丸表示原本有位認識的壁球教練住在火災屋苑內，幸出事期間在外工作，逃過一難，對於今日比賽，湯丸表示已盡力集中比賽：「比賽時盡量不讓其他事影響自己，今日對手比想像的還難打，但已盡力。」

李嘉兒獲香港公開賽正賽資格，可惜首圈止步。徐嘉華攝

世界排名36位的李嘉兒在首圈以7:11、3:11、5:11不敵比利時、世界排13位的姬莉絲（Nele Gilis）。

梁子軒（右）雖然不敵對手，但滿意自己整場比賽的表現。徐嘉華攝

梁子軒（右）今個月起開始跟前香港壁球一哥李浩賢學藝，他認為對方多年的寶貴比賽經驗有助自己比賽，後者希望協助師弟增強自信心。徐嘉華攝

劉子均力戰下出局。徐嘉華攝

男子組方面，同樣以「外卡」參賽、在戰衣正面戴上黑絲帶的梁子軒（Henry）以8:11、9:11、8:11不敵世界排13的英格蘭祖拿（Jonah Bryant）。劉子均以7:11、8:11、4:11負瑞士世界排名19的史坦曼（Dimitri Steinmann）。

記者/攝影：徐嘉華

