NBA│旗子哥狂轟35分 獨行俠114：110險勝快艇終止三連敗

周六NBA上演獨行俠作客快艇的激戰，獨行俠憑藉弗拉格（Cooper Flagg）攻下生涯新高的35分，加上老將奇利湯遜（Klay Thompson）第四節回勇獨取17分，助獨行俠以114：110力克快艇，成功終止三連敗頹勢。

今屆選秀狀元弗拉格今仗大爆發，全場22投13中，轟入35分並搶下8個籃板球，打破其職業生涯得分紀錄。不過比賽的關鍵先生當屬湯遜，他在第四節命中四記三分球，單節貢獻17分。而他完場前兩分鐘的一記遠射，為獨行俠鎖定勝局。快艇方面，李安納（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）雖分別攻下30分和29分，但仍無法阻止球隊吞下四連敗，主場更是慘遭七連敗。

雙方賽事戰況緊湊，雖然獨行俠在頭三節後處於下風，但憑藉湯遜在第四節初段的火熱手感，打出一波13：2的攻勢成功反超。儘管快艇在末段一度再次領先103：101，但湯遜的關鍵三分和弗拉格罰中6球，最終幫助獨行俠守住了這場來之不易的勝利。