Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

開羅世界空手道錦標賽｜劉慕裳再創香港歷史 決賽擊敗日本宿敵首奪世界冠軍

即時體育
更新時間：17:40 2025-11-30 HKT
發佈時間：17:40 2025-11-30 HKT

香港空手道「形」世一劉慕裳（Grace）再為香港創下歷史。她在今日開羅舉行的世界錦標賽決賽，以大比數46.1:43.3擊敗日本宿敵、世二的尾野真步，首奪「世界冠軍」，連同今季奪得的「亞洲冠軍」及「世運會冠軍」以及WKF超聯「年終總冠軍」，Grace可以說是完滿收季。

Grace對今次世錦賽可以說是志在必得，34歲的她在2023年世錦賽奪得銀牌後，一直記掛著要奪世錦賽冠軍，去年正值奧運年沒有世錦賽，到今年每次被問到2025年的目標，她第一個一定是講「世錦賽」爭金。她在過去一個多月都在西班牙跟隨前世界冠軍兼奧運冠軍、西班牙傳奇珊齊絲（Sandra Sanchez）訓練，連上月初獲頒「十大傑青」也未能親身去領獎。

在今次比賽，她以世界第一的排名高姿態過關斬將，到決賽再對日本宿敵尾野真步，這是2人今季第7次在決賽碰頭（Grace 6勝1負），在牌面上被看高一線，終於在7位裁判的打分中，全部高過尾野，以總分46.1分首度成為「世界冠軍」。她賽後跟對手握手後，即時像小朋友般跳起，向在場觀眾包括珊齊絲夫婦揮手，亦跑去熊抱港隊教練，可以想像Grace的開心非筆墨可形容。

記者：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 6大廈結構無即時危險
突發
44分鐘前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
6小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火︱民建聯到大埔弔唁處悼念火災罹難者
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
23小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
02:09
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
政情
8小時前
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
02:00
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
9小時前
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
影視圈
5小時前