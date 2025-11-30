開羅世界空手道錦標賽｜劉慕裳再創香港歷史 決賽擊敗日本宿敵首奪世界冠軍

香港空手道「形」世一劉慕裳（Grace）再為香港創下歷史。她在今日開羅舉行的世界錦標賽決賽，以大比數46.1:43.3擊敗日本宿敵、世二的尾野真步，首奪「世界冠軍」，連同今季奪得的「亞洲冠軍」及「世運會冠軍」以及WKF超聯「年終總冠軍」，Grace可以說是完滿收季。

Grace對今次世錦賽可以說是志在必得，34歲的她在2023年世錦賽奪得銀牌後，一直記掛著要奪世錦賽冠軍，去年正值奧運年沒有世錦賽，到今年每次被問到2025年的目標，她第一個一定是講「世錦賽」爭金。她在過去一個多月都在西班牙跟隨前世界冠軍兼奧運冠軍、西班牙傳奇珊齊絲（Sandra Sanchez）訓練，連上月初獲頒「十大傑青」也未能親身去領獎。

在今次比賽，她以世界第一的排名高姿態過關斬將，到決賽再對日本宿敵尾野真步，這是2人今季第7次在決賽碰頭（Grace 6勝1負），在牌面上被看高一線，終於在7位裁判的打分中，全部高過尾野，以總分46.1分首度成為「世界冠軍」。她賽後跟對手握手後，即時像小朋友般跳起，向在場觀眾包括珊齊絲夫婦揮手，亦跑去熊抱港隊教練，可以想像Grace的開心非筆墨可形容。

記者：徐嘉華