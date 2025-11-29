NBA｜字母哥NBA盃復出即轟30分 惟公鹿仍以109:118不敵紐約人無緣淘汰賽

NBA 盃周五迎來小組賽最後階段，公鹿目前苦吞 6 連敗，今場作客對紐約人決定了邊隊可以晉級下一輪，「字母哥」安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)今仗復出僅出戰 28 分鐘便攻入 30 分，但仍然不敵有賓臣(Jalen Brunson)轟入全場最高 37 分的紐約人，最終公鹿以 109:118 遭紐約人淘汰兼苦吞 7 連敗。

字母哥復出即轟 30 分兼準三雙 惟公鹿仍以 9 分之差不敵紐約人

今場對公鹿尤為重要，先是必須止住連敗走勢，其次是關乎今仗能否晉級 NBA 盃下一輪。字母哥今仗亦傷癒復出，第二節公鹿曾握有 12 分優勢，但紐約人急起直追，半場前公鹿只領先 1 分。隨後進入下半場，紐約人有賓臣第三節單節攻入 16 分，助球隊重拾比賽節奏，第四節初段更將比分拉開到 13 分。縱使公鹿在字母哥帶領下打出一波 13:4 的攻勢追到只剩 2 分差，但公鹿尾段進攻啞火，最終仍以 109:118 遭紐約人擊敗，苦吞 7 連敗，而紐約人則在東岸 C 組以 3 勝 1 敗首名晉級 NBA 盃淘汰賽。

今仗復出的公鹿當家球星「字母哥」安迪杜古普今場僅出場 28 分鐘，便攻入全隊最高的 30 分，兼搶到 15 個籃板和 8 個助攻的準大三元數據。另外亦有古斯馬(Kyle Kuzma)攻入 20 分，外加 4 籃板 3 助攻。而紐約人則有賓臣轟入全場最高的 37 分外加 5 助攻，另外亦有祖殊赫特(Josh Hart)和麥拜迪(Miles Mcbridge)齊齊攻入 19 分，助球隊收穫三連勝。

